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Муж сбежавшей от следствия экс-замминистра Раковой рассказал об исчезновении супруги: Ее подозревают в махинациях на 50 млн рублей

6:19:4810/3/2021Фото: ФАН
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После обысков в офисах и в доме Марины Раковой, ей дали возможность сбежать, не задержав сразу. Она скрылась без вещей.

Марина Ракова продолжает скрываться

Марина Ракова подозревается в хищении 50 миллионов рублей. она смогла сбежать от сотрудников полиции после того, как ее после обысков отпустили домой и взяли обещание прийти на допрос по вызову. Больше Ракову никто не видел.

У мужа бывшей чиновницы Минпросвещения Артура Стаценко взяли интервью, именно его считали СМИ помогающим скрываться своей беглой супруге. Он в беседе с РЕН ТВ заявил, что нет у него пресловутого «украинского гражданства», и он собирается сделать заявление после того, как ознакомился с делом.

- Я вчера впервые был вызван свидетелем на допрос. Мне стали понятны материалы дела. Я потом сегодня выступлю, - пообещал Стеценко.

Вместе с Артуром в доме, где пару дней назад были проведены обыски, находится и ребенок супругов. Они оба не знают, где находится Марина.

- Марина уехала на работу, я забрал ее в обед. Мы пообедали, и она поехала обратно. Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у нее с собой не было. Связи сейчас нет, - добавил он.

Как рассказал муж беглянки, дело, возбужденное в отношении и его супруги — заказное и в скором времени он выступит, доказывая это.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по делу, в котором подозревается Марина Ракова в хищении 50 миллионов рублей, задержаны ее помощники - бывший гендиректор ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максим Инкин и его бывший заместитель Евгений Зак. Юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шанинки" Кристина Крючкова также арестована по данному делу. Во время суда они рыдали и падали на колени.

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побегхищениеобыскиМарина Ракова
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