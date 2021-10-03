Муж сбежавшей от следствия экс-замминистра Раковой рассказал об исчезновении супруги: Ее подозревают в махинациях на 50 млн рублей

Марина Ракова подозревается в хищении 50 миллионов рублей. она смогла сбежать от сотрудников полиции после того, как ее после обысков отпустили домой и взяли обещание прийти на допрос по вызову. Больше Ракову никто не видел.
У мужа бывшей чиновницы Минпросвещения Артура Стаценко взяли интервью, именно его считали СМИ помогающим скрываться своей беглой супруге. Он в беседе с РЕН ТВ заявил, что нет у него пресловутого «украинского гражданства», и он собирается сделать заявление после того, как ознакомился с делом.
- Я вчера впервые был вызван свидетелем на допрос. Мне стали понятны материалы дела. Я потом сегодня выступлю, - пообещал Стеценко.
Вместе с Артуром в доме, где пару дней назад были проведены обыски, находится и ребенок супругов. Они оба не знают, где находится Марина.
- Марина уехала на работу, я забрал ее в обед. Мы пообедали, и она поехала обратно. Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у нее с собой не было. Связи сейчас нет, - добавил он.
Как рассказал муж беглянки, дело, возбужденное в отношении и его супруги — заказное и в скором времени он выступит, доказывая это.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по делу, в котором подозревается Марина Ракова в хищении 50 миллионов рублей, задержаны ее помощники - бывший гендиректор ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максим Инкин и его бывший заместитель Евгений Зак. Юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шанинки" Кристина Крючкова также арестована по данному делу. Во время суда они рыдали и падали на колени.