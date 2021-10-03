Лучшие пары по знаку зодиака в рейтинге от астрологов: кто подходит именно вам и кого следует опасаться

12 знаков зодиака можно объединить в пары по-разному, а точнее, 78 способов. Но это не значит, что все пары зодиака одинаково счастливы.
Вы можете взглянуть на знаки зодиака вашего партнера и вашего потенциального партнера, чтобы увидеть, совпадают ли ваши личности совместимым образом, или продолжать отношения вместе - плохая идея, пишет yourtango.com.
Верите вы или не верите в астрологию, вы можете обратиться к звездам за ориентиром и идеей относительно того, с кем вы находитесь. Астрология удивительно точна в описаниях, и вы можете быть просто удивлены аргументами, объясняющими, почему вы совместимы - или нет.
Но чтобы узнать, действительно ли вы идеальная пара, нужно знать наверняка.
Согласно астрологии, вот полный список всех 78 пар зодиака и их совместимости, на которые стоит обратить внимание в поисках идеальной второй половинки.
Лучшая совместимость со знаками зодиака
Рак и Скорпион
Многие считают, что это лучший матч всего Зодиака. Рак и Скорпион прекрасно понимают и дополняют друг друга, хотя на первый взгляд у них довольно разные личности.
Здесь работает то, что каждый человек в отношениях силен там, где другой слаб. Они оба очень заинтересованы в крепких отношениях (то, над чем они готовы работать), и у них схожие цели в жизни, для достижения которых они захотят работать вместе.
Рыбы и Рыбы
Комбинация двух Рыб ужасающе сильна и совместима. Они находят друг друга, и каждый чувствует, что нашел свою вторую половинку или недостающие части того, кто им нужен в другом человеке.
Отношения развиваются почти мгновенно, и это пугает каждого из них и может оттолкнуть друг от друга. Следующий вопрос, который каждый из них должен задать себе: готов ли я к подобным вещам?
Овен и Стрелец
Эти знаки создают веселую пару, которая всегда смешит друг друга. У них есть масса внутренних шуток, и они предпочитают, чтобы их жизнь была легкой и счастливой.
У них большой круг друзей, и они всегда планируют развлечения для всех.
Стрелец и Рыбы
Эмоционально эта комбинация очень хорошо уравновешивает друг друга. Они оба безнадежные романтики, чувствуют себя очень чувствительно и уважают друг друга. Они чутки и понимают, что нужно каждому человеку в отношениях.
Единственная проблема в том, что уровень очень сильных эмоций между ними иногда бывает слишком драматичным, и им нужен кто-то немного другой.
Дева и Козерог
Козерог и Дева - сильная пара в становлении. Оба амбициозны, трудолюбивы и несколько консервативны в личной жизни.
Им нужно время, чтобы открыться и стать уязвимыми по отношению друг к другу, но их интересы настолько совпадают, что, как только это произойдет, они станут идеальной командой.
Лев и Весы
Лев и Весы любят быть в центре внимания, но почему-то не могут конкурировать друг с другом в этом вопросе. Они предпочли бы поделиться этим (что редко для обоих знаков) и позволить свету пролить свет на то, насколько счастливы они делают друг друга как пара.
Телец и Рак
Это может стать одним из лучших совпадений в Зодиаке . Телец и Рак - похожие люди с взаимодополняющими ценностями.
Им нравится строить счастливую семейную жизнь вместе, имея чрезвычайно лояльного и поддерживающего партнера, баловать друг друга физическими прикосновениями, утешительной едой и бесконечной привязанностью.
Козерог и Козерог
Это идеальный матч! Ценности Козерога настолько важны для них, что иметь кого-то с повторяющимся набором идей - их мечта.
Они понимают желания и потребности друг друга и работают как одна команда для достижения общих целей. Они безоговорочно верны и превыше всего охраняют свои отношения.
Близнецы и Рыбы
Близнецы и Рыбы уравновешивают друг друга. В то время как Рыбы очень эмоциональны и глубоки, Близнецы сострадательны и понимают их потребности.
Рыбы не стыдятся быть такими, какие они есть, и следовать своим чувствам, в то время как Близнецы склонны играть роль того, кем они должны быть, и делают выбор, который кажется логичным. Кажется, что то, что нужно каждой стороне, есть у другой.
Стрелец и Стрелец
Стрелец очень хорошо ладит со своим знаком . Там не будет никого, кто мог бы им помочь, из-за чего у них могут возникнуть проблемы, но они в любом случае не ценят, чтобы все шло идеально, так что это небольшая потеря.
Они очень весело проводят время, не ссорятся и являются непринужденной парой, которая всегда делает именно то, что они хотят делать.
Овен и Близнецы
Овен и Близнецы - захватывающая пара, которая всегда находится вне дома, чтобы вместе заняться чем-нибудь веселым. Они полная противоположность домоседу из Netflix and Chill.
Их лента в Instagram утомляет большинство людей, но им нравится жить вместе активной, полной приключений жизнью.
Весы и Скорпион
Эта пара уравновешивает друг друга, потому что, хотя Скорпион эмоциональный и очень напряженный, Весы беззаботны и беззаботны. В социальных сетях каждый знак может справиться самостоятельно и не полагаться друг на друга.
Хотя они оба преуспевают сами по себе, им лучше вместе.
Телец и Рыбы
Это замечательный матч, в котором мечтатель (Рыбы) сочетается с реалистом (Телец). Они оба предпочитают непринужденный образ жизни и знают, что другого человека нужно поддерживать и любить.
У них одна из самых счастливых семейных жизней, и их связывает непоколебимая связь.
Близнецы и Весы
Близнецы и Весы - отличные друзья , захватывающие и счастливые любовники. Они от природы совместимы и любят проводить время одинаково: с людьми, весело.
Это социальная пара, на которую стремятся быть похожи другие пары.
Овен и Дева
Это естественное соединение двух взаимодополняющих людей. Овен выберет приключение, а Дева его спланирует.
Они бросают вызов и уравновешивают друг друга и действительно делают жизнь другого человека лучше.
Скорпион и Козерог
Это отношения, которые удается найти каждому знаку, когда они готовы остепениться. Скорпион совершает это позже, после того, как повеселится и захочет чего-то серьезного, а Козерог был просто к этому готов с самого начала.
Потребности Скорпиона иногда очень велики, но если вы спросите Козерога, проявить понимание, наблюдательность и дать Скорпиону пространство легко.
Личности Скорпиона часто меняются, и то, что делает Козерога хорошим партнером, заключается в том, что они стремятся быть тем, что нужно Скорпиону, чувствуя себя удовлетворенным и счастливым, играя эту роль.
Телец и Козерог
Телец и Козерог - естественные союзники. Оба любят заниматься прекрасными вещами в жизни, амбициозны и любят немного похвастаться.
Они хорошо сочетаются друг с другом и являются очень счастливой парой.
Весы и Рыбы
Эта пара одна из самых сильных. Их преданность друг другу несравнима. Каждый из них чуток и составляет такую хорошую команду, потому что, когда один падает, другой поднимается.
Эти отношения - это вечная комбинация, и вместе они не столько дополняют друг друга, сколько то, кем они являются, - это отражение того влияния, которое они оказывают на своего партнера.
Водолей и Водолей
Водолеи хорошо работают со своим знаком, поскольку они, как правило, довольно высокого мнения о себе. Находиться в отношениях с человеком, который похож на них, очень помогает.
Вместе два Водолея поддерживают друг друга морально , и их романтическая связь процветает благодаря этой постоянной искре.
Скорпион и Рыбы
Поговорка «противоположности притягиваются» - вполне верное утверждение в отношении этой пары.
Скорпион холоден и осторожен; они борются с тем, чтобы доверять людям и впускать кого-либо. Они всегда хотят быть доминирующими в отношениях. С другой стороны, Рыбы склонны к пассивности, затаив сердце на рукав и любя Скорпиона изо всех сил.
И хотя это проблема, как только Рыбы доверяют Скорпиону, эта связь усиливается их лояльностью друг к другу.
Средняя совместимость по знаку зодиака
Близнецы и Стрелец
Эта пара очень сильно влюбляется друг в друга. Это любовь, которую они помнят в своей жизни. Но в то время как они начинаются как здоровые отношения, где все уравновешено и взаимно, Стрелец начинает эмоционально слишком сильно полагаться на Близнецов, а Близнецы в конечном итоге обижаются на них и отказываются от этого.
Они уходят с большим уважением, но для Стрельца это самое тяжелое горе, с которым они могут справиться.
Рак и Весы
Рак и Весы хорошо ладят, и их самая большая борьба будет из-за того, оставаться ли им дома или гулять с друзьями. Здесь нет больших фейерверков, но зачастую это означает меньше драматизма и больше гармонии.
Скорпион и Стрелец
Каждый знак очень упрям, но никогда не перестает бороться друг за друга. Несмотря на то, что у них сильные личности, похоже, это работает, потому что они составляют хорошую команду и поддерживают друг друга.
Проблемы возникают между этой парой, когда один становится слишком упрямым, чтобы извиниться.
Близнецы и Близнецы
Если бы существовала превосходная степень «с наибольшей вероятностью оказаться в чужой стране» для пар зодиака, то пара Близнецов и Близнецов получила бы это.
В их отношениях будут проблемы, но все они будут работать извне, чтобы ориентироваться в практическом мире как люди, которые на самом деле не ориентированы на детали. Однако их настоящие отношения полны счастья и волнения.
Им нравится быть свободными и полностью самими собой с кем-то, кто (наконец) не пытается ими управлять.
Весы и Водолей
У этих двоих суперсильная ментальная связь. Они любят заводить друзей на уроках йоги и устраивать поздние завтраки с медитацией после завтрака.
Отношения будут легкими, даже если у них серьезные отношения и в целом хорошие отношения.
Скорпион и Водолей
В то время как Скорпион может принимать вещи близко к сердцу и внимательно читать людей, Водолей может просто отмахиваться. Они дают Скорпиону время, которое ему нужно, чтобы вернуться к нему, никогда не отвлекают его вниманием и сами не нуждаются во многом.
Лев и Дева
Лев и Дева могут иметь счастливые, гармоничные отношения, если они эмоционально зрелы и относятся к тому типу людей, которые могут ценить чьи-то сильные и слабые стороны, а не ожидать, что их партнер будет в точности похож на них.
Дева рада позволить Льву быть звездой, а Льву нравится, как Дева чувствует себя вне поля зрения. Вместе они уравновешивают друг друга и действительно поддерживают надежды и мечты друг друга.
Лев и Стрелец
Это веселая пара, которая хорошо ладит и обычно не имеет драмы. Они понимают и ценят природу друг друга и предпочитают проводить время за делами, а не за разговорами.
Как правило, это занятая пара, которая не проводит много времени дома.
Весы и Стрелец
Это общительная пара с большим количеством друзей . Они вместе пробуют новое, много занимаются и, как правило, позитивно присутствуют в жизни друг друга.
Но отсутствие ментальной и эмоциональной связи заставит Весов чувствовать себя немного одинокими.
Стрелец и Водолей
Это хорошее совпадение, поскольку оба знака - любопытные исследователи. Они не будут сдерживать друг друга и являются счастливыми партнерами, вместе исследующими идеи и мир.
Рак и Рыбы
Рак и Рыбы фундаментально понимают друг друга, но они настолько похожи, что им сложно функционировать в реальном мире как пара.
Оба этих знака работают лучше всего, когда они в паре с более крепким человеком, живущим в реальном мире, а не с другим мечтателем. Помимо этого, они совершенно счастливы вместе и создают прекрасный творческий мир, в котором все добрые.
Лев и Козерог
Маловероятная пара, но она может создать действительно сильную пару. Лев и Козерог ценят, что их уважают и ценят их сверстники, и работают вместе, чтобы охранять свою конфиденциальность, следя за тем, чтобы их репутация соответствовала их желанию.
Ни то, ни другое не слишком дико, и хотя Козероги могут быть чопорными, это обычно заканчивается за закрытыми дверями, и это все, что имеет значение для Льва.
Весы и Весы
Весы - один из знаков, который очень хорошо ладит со своим собственным знаком . Поскольку их ценности так важны для них, иметь кого-то с похожими - полдела.
Вместе у них счастливые, уравновешенные, здоровые отношения, в которых они поддерживают друг друга эмоционально, лояльны и укрепляют друг друга в социальной среде.
Козерог и Рыбы
Эта пара, вероятно, начинала сначала как друзья, каждый гадая, кто и когда сделает первый ход. Любые отношения, которые начинаются как дружба, являются лояльными и продолжительными.
Их отношения заставляют их чувствовать себя в безопасности.
Рак и Козерог
Этим двоим будет непросто согласовать свои ценности, но они не полностью несовместимы. Козерог кажется Раку поверхностным, пока он не объяснит, что любит приятные вещи, потому что это создает расслабляющую домашнюю обстановку (среди прочего).
Это цель, над которой они счастливы работать вместе, и Козерог оценит, насколько лоялен Рак, превыше всего ценит их отношения.
Телец и Дева
То, что большинство людей называют «скучным», эта пара - «идеальным». Они на одной странице во многих вещах в жизни, от финансов до того, чего они хотят достичь через 5 лет.
Они поддерживают друг друга и заставляют другого чувствовать себя полностью уверенным в отношениях.
Дева и Рыбы
Это сочетание - отношения, в которых каждый родитель хочет, чтобы их дети были. Это практические отношения, приземленные и продуктивные.
Хотя, возможно, это не история любви, которая не дает вам уснуть по ночам, Дева и Рыбы имеют верную любовь и находят друг в друге кого-то, кто сдержит свои клятвы.
Близнецы и Лев
Близнецы и Лев - пара, которым веселее всего вместе. Они всегда строят большие планы и смешят друг друга.
Мелочи проваливаются, поскольку ни один из участников этой пары не умеет «взрослеть», но им слишком весело, чтобы замечать их.
Овен и Водолей
Эти двое часто теряются в разговоре друг с другом; у них бывают ночи, когда они не спят до восхода солнца, рассказывая о своих отношениях. У них одинаковый умственный уровень, и у обоих есть много интересов и вещей, которые их волнуют.
Они могут построить прочную основу дружбы, на которой будут строиться отношения.
Дева и Водолей
Дева сначала подумает, что Водолей немного сумасшедший, но со временем они обнаружат, что они не такие уж несовместимые. Водолей, несмотря на все их дурацкие идеи, не такой уж беспорядок, как Близнецы, и может сам о себе позаботиться.
Здесь есть искра, поскольку оба они несколько чужды и экзотичны для другого.
Телец и Телец
Ценности Тельца важны для них больше, чем для большинства других знаков. Наличие кого-то с такими же ценностями (лояльность, последовательность, комфорт) уже начинает эти отношения на хорошей ноге.
Эти двое знают, как заботиться друг о друге, и имеют прочную основу, зная, насколько надежен человек, которого они любят.
Овен и Овен
У Овна и Овна прочная основа для веселья и дружбы. Они бросают вызов друг другу и знают, как заинтересовать другого, но им не хватает баланса и глубины, чтобы быть в паре с кем-то, кто их дополняет, а не копирует их.
Лев и Водолей
Лев и Водолей лучше всего ладят в спальне, где их тянет к захватывающим, не ванильным отношениям. Вне спальни у них меньше общего, но если они приложат усилия для того, чтобы узнать друг друга, они могут создать крепкую связь как пара.
Дева и Стрелец
Эти противоположности притягиваются, поскольку их сильные и слабые стороны дополняют друг друга, и они не настолько противоположны, чтобы сводить друг друга с ума.
Стрелец заставляет Деву веселиться, а Дева следит за тем, чтобы Стрелец не упал где-нибудь со скалы.
Овен и Лев
Овен и Лев - естественные союзники и хорошие друзья. Они любят вместе пробовать новое, отправляться на приключения, быть глупыми и бросать вызов самим себе.
Как пара, у них самый вызывающий ревность Instagram всех времен.
Близнецы и Водолей
Эти двое дружат лучше, чем любовники, но они прекрасно ладят. Они оба увлекательные люди, которые любят исследовать новые идеи.
Они ведут непрерывную беседу и поддерживают друг друга в интересе к отношениям, которые могут быть очень страстными.
Дева и Скорпион
Это не лучшая комбинация, но и не худшая. Вместе сильные части выступают в виде опоры. Каждый из них много работает, мотивирован и целеустремлен. Они очень заботятся о своем успехе.
Для них отношения не являются приоритетом номер один, но они уважают это. Хотя это здоровые отношения, они не бросают им вызов.
Рак и Рак
Рак и Рак - тяжелый матч. Эти двое прекрасно ладят и способны иметь одни из самых глубоких отношений в знаке Зодиака, потому что они так хорошо понимают друг друга.
Единственная проблема с этими отношениями состоит в том, что бывают моменты, когда они могут казаться слишком глубокими; когда некому ослабить интенсивность, оба партнера чувствуют, что время от времени им нужно подышать свежим воздухом.
Овен и Весы
Это отношения двух альф, которые могут усложнить задачу. Но когда это работает, они становятся силой, с которой нужно считаться.
Они могут быть влиятельной парой с оживленной (и большой) группой друзей, которых они обожают.
Рак и Дева
В Раке и Деве есть большой потенциал для гармонии, поскольку оба знака стремятся избежать конфликта и прилагают большие усилия, чтобы убедиться, что их партнер чувствует поддержку. То, чего им не хватает в естественной химии, они более чем компенсируют усилиями.
Эта пара - один из двух активных, общительных людей, которые ставят свои отношения на первое место.
Дева и Весы
Дева и Весы могут быть стабильной парой, которая делает другого совершенно счастливым. Возможно, это не просто отпуск и фейерверк, но они поддерживают друг друга и не злят друг друга.
Они оба ценят гармонию и не любят конфликты ради конфликта. Они умеют общаться и проверять время, чтобы убедиться, что они оба счастливы.
Телец и Весы
В этих отношениях есть большой потенциал для ревности , но это может сработать, если Весы рожают Тельцов и всегда дают понять, что они для них приоритет номер один.
Изначально Телец думает, что Весы слишком кричащие, но как только они сталкиваются со своей более мягкой стороной, они покоряются. Точно так же Весы любят прочную основу, которую дает Телец.
Лев и Рыбы
В этих отношениях Лев должен быть сильным и стабильным. Рыбы очень нуждаются в отношениях, и поскольку все в жизни Рыб основано на том, как они себя чувствуют, им нужен партнер, который понимает и может это воспитать.
Там, где Рыбам может не хватать уверенности, Лев уверен в себе. Там, где Рыбы могут рухнуть, у Льва нет проблем с их силой.
Этой паре хорошо вместе, когда каждый понимает свою роль, но проблемы возникают, когда быть сильным становится для Льва слишком много.
Рак и Лев
Ракам сразу не понравится играть вторую скрипку со Львом - не потому, что они жаждут внимания к себе, а потому, что они считают тщеславные поступки Льва недостоверными или даже поверхностными.
Это небольшая проблема в общей схеме жизни и отношений, которую легко преодолеть, если они хорошо узнают друг друга. Здесь есть потенциал для реального баланса, поскольку знаки достаточно разные, чтобы действительно поддерживать и дополнять друг друга.
Рак и Стрелец
Трудно понять, почему эти два знака сойдутся вместе, поскольку у них нет одинаковых ценностей или личностей, но они также оба расслаблены и любят избегать конфликтов, поэтому они не часто ссорятся как пара.
С подходящими людьми это могут быть легкие отношения, воспевающие более светлую сторону Рака и более глубокую сторону Стрельца.
Дева и Дева
Дева хорошо ладит с другой Девой, но им лучше с тем, кто их дополняет. С другой Девой они склонны придерживаться своей консервативной маленькой жизни вместо того, чтобы исследовать мир или пробовать что-то новое.
В конце концов, они могут почувствовать, что осели.
Близнецы и Козерог
Эта пара может заставить его работать, даже если они естественно несовместимы. Близнецы могут вытащить Козерога из своей консервативной оболочки, а Козерог может обеспечить структуру, необходимую Близнецам для истинного процветания.
Пока они терпеливы друг к другу и к своим различиям, они составляют отличную пару.
Лев и Скорпион
В отношениях Скорпиону нужно быть в центре внимания, а Близнецы позволяют им это иметь. В то время как Скорпион знает, когда сражаться в битвах, и выбирает их с умом, самая большая проблема, с которой сталкивается эта пара, - это борьба за власть.
Худшая совместимость со знаками зодиака
Скорпион и Скорпион
Скорпиону почти больше, чем любому другому знаку Зодиака, нужен кто-то, кто дополнял бы его, а не копировал. Есть причина, по которой вы никогда не слышите, чтобы Скорпион сказал: «Я женился на своей лучшей подруге!»
Другой Скорпион заставит Скорпиона занять оборонительную позицию, и он не сможет чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы открыться и иметь какие-либо «любящие» аспекты отношений.
Телец и Близнецы
Телец превыше всего ценит верность и стабильность, что душно для любого Близнеца, с которым они встречаются. Точно так же Телец считает пути Близнецов хаотичными и непредсказуемыми.
Эти знаки подчеркивают друг друга!
Рак и Водолей
На бумаге это сочетание должно быть хорошо, но часто кажется, что здесь что-то не «щелкает». Эти двое понимают потребности друг друга, но они не двигаются естественно вместе.
Водолей кажется Раку слишком далеким от своего тела и эмоций, а Рак - слишком нуждающимся и эмоциональным для Водолея.
Близнецы и Скорпион
Эта пара настолько похожа, что не работает. Каждый из них может быть действительно упрямым и холодным, никогда не думает, что он неправ, и изо всех сил пытается признать это, когда они ошибаются.
Их бои всегда очень напряженные . Хотя у каждого из них есть едкий язык, они склонны говорить то, о чем потом сожалеют.
Лев и Лев
Самая большая проблема для Льва, встречающегося с другим Львом, заключается в том, что они оба хотят быть звездами. Им будет сложно найти баланс как паре и убедиться, что потребности обоих людей удовлетворяются.
Овен и Рыбы
Эта комбинация не самая сильная, поскольку им сложно общаться. Рыбы могут намекнуть о том, чего они хотят и в чем они нуждаются, но никогда не скажут об этом прямо. Овну нужна та ясность, которой у него нет.
В отношениях с Рыбами нужно уметь очень хорошо читать людей, но с Овном они, кажется, не замечают этого. Эта пара терпит поражение, потому что каждый просто не может понять, что нужно другому.
Водолей и Рыбы
Эта пара переходит из одной крайности в другую и вместе пытается найти нормальный баланс. Рыбы постоянно ищут любви, в то время как Водолей от природы далек от них. Иногда это срабатывает, но иногда Рыбы борются с проблемами доверия, и именно тогда они ссорятся.
Когда ты постоянно сомневаешься в ком-то, ничего не получится.
Овен и Телец
Овна раздражает то, что домосед Телец любит отдыхать больше, чем приключения в мире, а Тельца раздражает то, что они не контролируют отношения.
У этих двоих разные ценности и разные личности, поэтому им сложно подойти слишком близко и почувствовать, что у них есть настоящая связь.
Весы и Козерог
Козерог - это знак, который может уравновесить многие знаки, такие как Близнецы, Стрелец, Овен и Лев, но они также могут выявить худшее в других знаках, таких как Весы, которые немного склонны к материализму.
Отношения будут идеально гармоничными, и они не будут ссориться, но как партнеры они не делают друг друга лучше.
Телец и Лев
Ревность - большая проблема в этих отношениях, поскольку Тельцу никогда не будет комфортно с потребностью Льва во внимании. Тельцы никогда не почувствуют, что они могут расслабиться, а Лев будет чувствовать, что они постоянно ходят по яичной скорлупе.
Овен и Козерог
У Овна и Козерога не так много общего, и оба знака - не тот человек, который замедляет свой бросок ради кого-то другого. Козерог более консервативен и хочет защитить то, что он вкладывает в мир, больше, чем позволяет им стремительный взгляд Овна.
Наименее любимая вещь в мире Овнов - это чувство, что кто-то их сдерживает, поэтому они будут бороться с Козерогом, пытающимся их контролировать.
Телец и Водолей
Это маловероятная пара людей, которые видят мир по-другому. Безумные идеи Водолея могут показаться утомительными для Тельца, в то время как Телец может показаться слишком скучным для Водолея.
Козерог и Водолей
Этой паре сложно развиваться, поскольку они не очень похожи по образу жизни. Единственное, что могло заставить его работать, - это общие интересы Козерога и Водолея к классическим идеям - философии и искусству.
Если они смогут построить прочную основу дружбы, основанную на общих интересах, они могут начать понимать потребности друг друга и удовлетворять их.
Близнецы и Рак
Раки в первую очередь ценят свою домашнюю жизнь и основу поддержки, которую они строят со своим партнером, в то время как Близнецы процветают, когда им не нужен фундамент (что означает, что они слишком долго застрянут в одном месте).
Это создает тяжелую битву для этой пары, потому что они не являются естественной парой. Однако это может сделать его еще более особенным, когда оно действительно работает.
Овен и Рак
Это сложные отношения, так как Овен всегда будет чувствовать, что Рак тормозит, а Рак всегда будет чувствовать, что они не могут расслабиться рядом с Овном. У них разные ценности и склонности, и не обязательно дополняют друг друга.
Однако с правильными людьми эти отношения могут работать. Овен привнесет азарт в жизнь Рака и вытащит его из раковины, а Рак поможет Овну проникнуть в свой собственный разум и найти связь с его эмоциональными потребностями.
Телец и Стрелец
Эти знаки становятся отличными друзьями, поскольку они могут ценить веселье и развлечения вместе, но они не часто становятся отличной парой . Люди, рожденные под Тельцом, стремятся остепениться, в то время как Стрельцы хотят дрейфовать.
По своей природе они не подходят друг другу.
Овен и Скорпион
Это токсичное сочетание. Все они вспыльчивы, очень быстро злятся и очень конкурентоспособны. Они стремятся быть доминирующими в отношениях и борются за власть.
Каждый производит впечатление чрезмерно самоуверенного и иногда слишком прямолинейного, поэтому то, что вылетает из их рта во время драки, нехорошо.
Стрелец и Козерог
Эти знаки не похожи ни по своим ценностям, ни по типу личности. Им действительно не нравятся фундаментальные вещи о том, кто другой человек или чего они хотят, и они быстро начинают обижаться друг на друга.
Близнецы и Дева
Эти двое сведут друг друга с ума. Близнецы будут чувствовать себя ребенком для Девы, а Дева будет чувствовать себя властным родителем для Близнецов.
Их дружба и романтическая совместимость практически нулевые.
Телец и Скорпион
Это, пожалуй, худшая комбинация любых двух знаков. Кажется, что эта пара выявляет друг в друге самое худшее, как торнадо, проникающее в жизни друг друга и разрушающее все в другом человеке.
Есть люди, которым просто нельзя быть вместе, и этот дуэт токсичен.