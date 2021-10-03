Тесты на антитела к коронавирусу остаются популярными в России: хотя в мире к ним скептическое отношение

Когда россияне говорят о коронавирусе за ужином или в парикмахерских, разговор часто превращается в «антитела», русское слово, обозначающее антитела - белки, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекцией.
Даже президент Владимир Путин упомянул о них на этой неделе в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, хвастаясь тем, почему он избежал заражения, несмотря на то, что десятки людей вокруг него заразились коронавирусом, в том числе тот, кто провел целый день с кремлевским лидером, пишет medicalxpress.com.
«У меня высокие титры», - сказал Путин, имея в виду измерение, используемое для описания концентрации антител в крови. Когда Эрдоган заявил ему, что число, которое назвал Путин, было низким, россиянин настаивал: «Нет, это высокий уровень. Существуют разные методы подсчета».
Но западные эксперты в области здравоохранения говорят, что столь популярные в России тесты на антитела ненадежны ни для диагностики COVID-19, ни для оценки иммунитета к нему. Антитела, которые ищут эти тесты, могут служить только доказательством перенесенной инфекции, и ученые говорят, что до сих пор неясно, какой уровень антител указывает на защиту от вируса и как долго.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США говорит, что такие тесты не следует использовать для установления активной инфекции COVID-19, потому что организму может потребоваться от одной до трех недель, чтобы вырабатывать антитела. Эксперты в области здравоохранения говорят, что тесты, которые ищут генетический материал вируса, называемые тестами ПЦР, или тесты, которые ищут вирусные белки, называемые тестами на антигены , должны использоваться, чтобы определить, инфицирован ли кто-то.
В России принято сдавать тест на антитела и делиться результатами. Эти тесты дешевы, широко доступны и активно продаются частными клиниками по всей стране, и их использование, по-видимому, является фактором низкого уровня вакцинации в стране, даже несмотря на то, что ежедневная смертность и инфекция снова растут.
В Москве и окрестностях миллионы тестов на антитела были сделаны в государственных клиниках, которые предлагали их бесплатно. По всей стране десятки сетей частных лабораторий и клиник также предлагают широкий выбор тестов на антитела к COVID-19, а также тестов на другие заболевания.
«В некоторых городах, в которые я приезжал, мне нужно было пройти тест ПЦР, и это было невозможно, но я мог пройти тест на антитела - это было намного проще», - сказал доктор Антон Барчук, руководитель группы эпидемиологии в Европейском центре. Санкт-Петербургского университета и доцент Национального онкологического центра им. Петрова.
Тесты на антитела к COVID-19 были впервые широко освещены в Москве в мае 2020 года, вскоре после того, как Россия сняла свой единственный общенациональный карантин, хотя многие ограничения остались в силе. Мэр Сергей Собянин объявил об амбициозной программе проверки десятков тысяч жителей на антитела.
Многие москвичи приветствовали это с энтузиазмом. Вопреки мнению западных экспертов, некоторые считали, что антитела представляют собой иммунитет от вируса, а положительный тест - это выход из ограничений.
Тест рассматривал два разных типа антител: те, которые появляются в организме вскоре после заражения, и те, на формирование которых уходит несколько недель. К их удивлению, некоторым из тех, кто дал положительный результат на первый, был поставлен диагноз COVID-19 и отправлен на карантин.
56-летняя Ирина Умарова провела 22 дня в своей однокомнатной квартире, не испытывая никаких симптомов. Посещенные врачи взяли шесть тестов ПЦР, которые оказались отрицательными. Но они также взяли дополнительные тесты на антитела, которые продолжали показывать определенный уровень антител.
«Они продолжали говорить мне, что я инфицирована и мне нужно оставаться дома», - сказала она.
Повышенный интерес к тестированию на антитела проявился этим летом, когда в России произошел всплеск инфекций. Спрос на тесты вырос настолько резко, что лаборатории были перегружены, а в некоторых закончились материалы.
Именно тогда десятки регионов сделали вакцинацию обязательной для определенных групп людей и ограничили доступ к различным общественным местам, допустив только тех, кто был вакцинирован, имел вирус или недавно получил отрицательный результат.
Дарья Горякина, заместитель директора крупной сети лабораторий Helix Laboratory Service, считает, что повышенный интерес к тестированию на антитела связан с требованиями вакцинации.
Во второй половине июня компания Helix провела на 230% больше тестов на антитела, чем в первой половине, и высокий спрос сохранялся и в первую неделю июля. «Люди хотят проверить уровень своих антител и необходимость вакцинации», - сказала Горякина Associated Press.
И Всемирная организация здравоохранения, и CDC рекомендуют вакцинацию независимо от перенесенной инфекции.
Рекомендации в России различались: власти сначала говорили, что те, у кого были положительные результаты теста на антитела, не имели права на прививку, но затем призвали всех пройти вакцинацию, независимо от уровня их антител. Тем не менее, некоторые россияне считали, что положительный тест на антитела был причиной отложить вакцинацию.
Мария Блокерт вылечилась от коронавируса в мае, и тест, который она прошла вскоре после этого, показал высокое количество антител. Она отложила вакцинацию, но хочет получить ее, когда уровень антител начнет снижаться. «Пока у меня высокие титры антител, у меня есть защита от вируса, и нет смысла вводить дополнительную защиту», - сказал AP 37-летний москвич.
Высокопоставленные официальные лица, такие как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты парламента, были процитированы как заявившие, что им не нужно делать вакцинацию из-за высокого уровня антител, но в конечном итоге они решили пройти вакцинацию. их выстрелы.
Противоречивые рекомендации, возможно, способствовали низкому уровню вакцинации в России, сказала д-р Анастасия Васильева, лидер союза «Альянс врачей».
«Люди не понимают (что делать), потому что им постоянно дают разные версии» рекомендаций, - сказала она.
Несмотря на то, что Россия хвасталась созданием первой в мире вакцины, Sputnik V, только 32,5% из 146 миллионов человек получили хотя бы одну прививку, и только 28% полностью вакцинированы. Критики в основном обвиняют неудачное внедрение вакцины и неоднозначные сообщения властей о вспышке.
Доктор Саймон Кларк, доцент клеточной микробиологии в Университете Рединга в Англии, сказал, что тесты на антитела не должны влиять на какие-либо решения, связанные со здоровьем.
Он добавил, что пройти тест на антитела «для вашего личного удовольствия и любопытства».
Барчук, эпидемиолог из Санкт-Петербурга, поддержал его мнение, сказав, что существует слишком много пробелов в понимании того, как работают антитела, а тесты дают мало информации, кроме перенесенной инфекции.
Но некоторые российские регионы проигнорировали этот совет, используя положительные тесты на антитела, чтобы позволить людям посещать рестораны, бары и другие общественные места наравне с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на коронавирус. Некоторые люди проходят тест на антитела до или после вакцинации, чтобы убедиться, что прививка подействовала, или посмотреть, нужна ли им ревакцинация.
Д-р Василий Власов, эпидемиолог и эксперт по общественному здравоохранению из Высшей школы экономики, говорит, что такое отношение отражает недоверие россиян к государственной системе здравоохранения и их стремление преодолеть путаницу в условиях пандемии.
«Попытка людей найти рациональный способ действий, основывать свое решение на чем-то, например, на антителах, понятна - ситуация сложная и сбивающая с толку», - сказал Власов. «И они выбирают метод, который доступен для них, а не хороший. Потому что нет хорошего метода, чтобы убедиться, что у вас есть иммунитет».