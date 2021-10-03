В Новосибирске на пожаре погибла женщина: Огонь грозил переброситься на плотную застройку

Утром 3 октября на пожаре в частном доме в Железнодорожном районе Новосибирска погибла женщина, сообщали в воскресенье в управлении МЧС по Новосибирской области.
Трагедия произошла на ул. Спуск Ногина, куда пожарные после поступления тревожного вызова выехали по повышенному рангу. Сотрудники МЧС смогли не дать огню перекинутся на соседние жилые дома и постройки. В этом районе столицы Сибири очень плотная застройка.
В тушении пожара участвовали 23 человека и 7 единиц техники. За полчаса было ликвидировано открытое горения. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров.
-А при разборе конструкций в сгоревшем доме была обнаружена погибшая женщина. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства возникновения пожара и причины гибели человека, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Как отметили в региональном управлении МЧС, тушение пожара осложнялось поздним обнаружением возгорания - на момент прибытия первых пожарных дом и надворные постройки горели по всей площади.