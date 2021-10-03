Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске на пожаре погибла женщина: Огонь грозил переброситься на плотную застройку

5:46:3510/3/2021
0

Тушение пожара осложнялось поздним обнаружением возгорания - на момент прибытия первых пожарных дом и надворные постройки горели по всей площади.

Женщина погибла при пожаре в частном доме в Новосибирске

Утром 3 октября на пожаре в частном доме в Железнодорожном районе Новосибирска погибла женщина, сообщали в воскресенье в управлении МЧС по Новосибирской области.

Трагедия произошла на ул. Спуск Ногина, куда пожарные после поступления тревожного вызова выехали по повышенному рангу. Сотрудники МЧС смогли не дать огню перекинутся на соседние жилые дома и постройки. В этом районе столицы Сибири очень плотная застройка.

В тушении пожара участвовали 23 человека и 7 единиц техники. За полчаса было ликвидировано открытое горения. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров.

-А при разборе конструкций в сгоревшем доме была обнаружена погибшая женщина. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства возникновения пожара и причины гибели человека, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Как отметили в региональном управлении МЧС, тушение пожара осложнялось поздним обнаружением возгорания - на момент прибытия первых пожарных дом и надворные постройки горели по всей площади.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске на пожаре погибла женщина: Огонь грозил переброситься на плотную застройку
5:46:35 10/3/2021
В Новосибирске на пожаре погибла женщина: Огонь грозил переброситься на плотную застройку
Рост тарифов на вывоз мусора в Новосибирской области сразу на 40% суд признал законным
5:24:12 10/3/2021
Рост тарифов на вывоз мусора в Новосибирской области сразу на 40% суд признал законным
Сильная молитва на 6 октября - праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Главное чудо Крестителя
5:00:23 10/3/2021
Сильная молитва на 6 октября - праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Главное чудо Крестителя
После расстрела в Пермском университете отстранили от работы профессора Сыромятников: Он не прервал лекцию, чем возмутил студентов
4:52:36 10/3/2021
После расстрела в Пермском университете отстранили от работы профессора Сыромятников: Он не прервал лекцию, чем возмутил студентов
БердскВ Бердске болеют коронавирусом 164 человека: За сутки на 3 октября выявили 7 новых зараженных
4:32:15 10/3/2021
В Бердске болеют коронавирусом 164 человека: За сутки на 3 октября выявили 7 новых зараженных
Зеркальная дата октября: Как использовать 10.10 для улучшения жизни и привлечения счастья – магический ритуал
4:30:24 10/3/2021
Зеркальная дата октября: Как использовать 10.10 для улучшения жизни и привлечения счастья – магический ритуал
Коронавирус способен провоцировать онкологию, заявил теледоктор Мясников
4:05:08 10/3/2021
Коронавирус способен провоцировать онкологию, заявил теледоктор Мясников
День учителя 2021: как ярко поздравить любимого учителя 5 октября? Парочка классных стихов для поздравительных открыток
4:00:32 10/3/2021
День учителя 2021: как ярко поздравить любимого учителя 5 октября? Парочка классных стихов для поздравительных открыток
До смерти замучила кота Саныча пара живодеров, чтобы отомстить матери: Полиция заинтересовалась
3:49:01 10/3/2021
До смерти замучила кота Саныча пара живодеров, чтобы отомстить матери: Полиция заинтересовалась
Мощные молитвы в Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня на 4 октября
3:30:35 10/3/2021
Мощные молитвы в Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня на 4 октября