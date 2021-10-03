Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Грозившего ребенку разбить голову молотком на детской площадке разыскивает полиция Екатеринбурга

6:39:5010/3/2021Фото: Pxfuel
0

Очевидцы сняли его на камеру и разместили видео в сети. Проходящая женщина сделала замечание герою видео, на что он наорал на нее и ушел в один из подъездов, где, видимо, и проживает.

дети играли во дворе и дурачились, что не понравилось агрессивному мужчине

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают мужчину, который грозился разбить голову ребенка молотком.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина кричит на ребенка и обещает ему разбить голову молотком, если тот еще раз обидит приятеля. Глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции проводят опрос граждан, проживающих в микрорайоне, и пытаются установить личность мужчины с видео.

Видеозапись была сделана очевидцами инцидента. Происшествие произошло во дворе дома на улице Рябинина. Дети на площадке так и не поняли, что надо было мужчине, который находится в состоянии алкогольного опьянения, но играющие были шокированы его действиями, пишет РЕН ТВ.

Проходящая женщина сделала замечание герою видео, на что он наорал на очевидицу и ушел в один из подъездов, где, видимо, и проживает.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
двормужчинаугрозыдети
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Найдут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Муж сбежавшей от следствия экс-замминистра Раковой рассказал об исчезновении супруги: Ее подозревают в махинациях на 50 млн рублей
6:19:48 10/3/2021
Муж сбежавшей от следствия экс-замминистра Раковой рассказал об исчезновении супруги: Ее подозревают в махинациях на 50 млн рублей
В Новосибирске на пожаре погибла женщина: Огонь грозил переброситься на плотную застройку
5:46:35 10/3/2021
В Новосибирске на пожаре погибла женщина: Огонь грозил переброситься на плотную застройку
Рост тарифов на вывоз мусора в Новосибирской области сразу на 40% суд признал законным
5:24:12 10/3/2021
Рост тарифов на вывоз мусора в Новосибирской области сразу на 40% суд признал законным
Сильная молитва на 6 октября - праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Главное чудо Крестителя
5:00:23 10/3/2021
Сильная молитва на 6 октября - праздник Зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Главное чудо Крестителя
После расстрела в Пермском университете отстранили от работы профессора Сыромятников: Он не прервал лекцию, чем возмутил студентов
4:52:36 10/3/2021
После расстрела в Пермском университете отстранили от работы профессора Сыромятников: Он не прервал лекцию, чем возмутил студентов
БердскВ Бердске болеют коронавирусом 164 человека: За сутки на 3 октября выявили 7 новых зараженных
4:32:15 10/3/2021
В Бердске болеют коронавирусом 164 человека: За сутки на 3 октября выявили 7 новых зараженных
Зеркальная дата октября: Как использовать 10.10 для улучшения жизни и привлечения счастья – магический ритуал
4:30:24 10/3/2021
Зеркальная дата октября: Как использовать 10.10 для улучшения жизни и привлечения счастья – магический ритуал
Коронавирус способен провоцировать онкологию, заявил теледоктор Мясников
4:05:08 10/3/2021
Коронавирус способен провоцировать онкологию, заявил теледоктор Мясников
День учителя 2021: как ярко поздравить любимого учителя 5 октября? Парочка классных стихов для поздравительных открыток
4:00:32 10/3/2021
День учителя 2021: как ярко поздравить любимого учителя 5 октября? Парочка классных стихов для поздравительных открыток
До смерти замучила кота Саныча пара живодеров, чтобы отомстить матери: Полиция заинтересовалась
3:49:01 10/3/2021
До смерти замучила кота Саныча пара живодеров, чтобы отомстить матери: Полиция заинтересовалась