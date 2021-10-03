Грозившего ребенку разбить голову молотком на детской площадке разыскивает полиция Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают мужчину, который грозился разбить голову ребенка молотком.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина кричит на ребенка и обещает ему разбить голову молотком, если тот еще раз обидит приятеля. Глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции проводят опрос граждан, проживающих в микрорайоне, и пытаются установить личность мужчины с видео.
Видеозапись была сделана очевидцами инцидента. Происшествие произошло во дворе дома на улице Рябинина. Дети на площадке так и не поняли, что надо было мужчине, который находится в состоянии алкогольного опьянения, но играющие были шокированы его действиями, пишет РЕН ТВ.
Проходящая женщина сделала замечание герою видео, на что он наорал на очевидицу и ушел в один из подъездов, где, видимо, и проживает.