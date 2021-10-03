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03.10
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Третья вакцина Pfizer дала неожиданный побочный эффект, делающий повседневную деятельность «невозможной»

3:23:1210/3/2021Фото: pixabay.com
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Сообщенные побочные эффекты, как правило, были легкими и хорошо переносились, но семь процентов участников указали более серьезный симптом.

вакцина
Чтобы противостоять угрозе, правительство предложило третий укол вакцины против Covid
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Кампания по усилению коронавируса, которая в настоящее время проводится по всей Великобритании, направлена ​​на улучшение защиты от двух предыдущих прививок вакцины накануне зимы. Хотя риски вакцинации намного перевешивают недостатки, в недавнем исследовании Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщалось о серьезной реакции на вакцину.

Заболеваемость коронавирусом, похоже, не снижается, но количество госпитализаций не увеличивается. Таков вердикт последнего анализа данных, проведенного приложением исследования ZOE Symptom, которое отслеживало влияние пандемии с помощью пользовательских материалов. Однако с приближением зимы призрак переполненных больниц становится все больше, пишет express.co.uk.

Чтобы противостоять этой угрозе, правительство Великобритании предложило миллионам групп риска третий укол вакцины против Covid.

Большинству людей будет предложена бустерная доза вакцины Pfizer / BioNTech или вакцины Moderna.

Влияние кампании бустерных прививок отслеживается, но исследование, проведенное CDC, намекает на некоторые из побочных эффектов, которых можно ожидать.

В исследовании были проанализированы самооценочные данные программы CDC V-Safe о безопасности вакцин о 22191 человеке, которые получили свои третьи прививки в период с 12 августа по 19 сентября 2021 года.

Из 22 191 человек, отправивших отчеты в V-Safe, около 7000 (32 процента) заявили, что заметили какие-либо побочные эффекты.

Более 6200 человек (28 процентов) сообщили, что они недостаточно хорошо себя чувствуют, чтобы заниматься обычной повседневной деятельностью, обычно на следующий день после вакцинации.

Сообщенные побочные эффекты, как правило, были легкими и хорошо переносились, но семь процентов участников указали более серьезный симптом.

Некоторые сообщили о наличии общей боли, семь процентов описали ее как сильную, которую Центр контроля заболеваний определила как боль, которая делает «повседневную деятельность трудной или невозможной».

Наиболее частые побочные эффекты включали:

Боль в месте инъекции (71 процент)
Усталость (56 процентов)
Головная боль (43,4%).

Однако исследователи CDC отметили, что «никаких неожиданных побочных реакций» после того, как люди получили третью дозу, не было.

Бустерный выстрел - что вам нужно знать

Вам будет предложена ревакцинация как минимум через шесть месяцев после второй дозы.

Национальная служба здравоохранения сообщит вам, когда придет ваша очередь принимать бустерную дозу. Важно не связываться с NHS до этого.

Большинству людей будет предложено записаться на прием в более крупный центр вакцинации, аптеку или местную службу NHS, например, в хирургию терапевта.

Медицинские или социальные работники, работающие на переднем крае, могут записаться на прием по бустерной дозе онлайн.

Вам не нужно ждать, пока с вами свяжется NHS.

Люди, которые работают в фонде NHS или в доме престарелых, обычно получают ревакцинацию через своего работодателя.

Вы можете забронировать дозу бустерной вакцины против COVID-19 онлайн, если вы работаете в сфере здравоохранения или социальной помощи.

Вы также можете забронировать бустерную дозу онлайн, если с вами связались представители NHS и вы:

От 50 лет и старше
В возрасте 16 лет и старше с заболеванием, которое подвергает вас высокому риску заражения COVID-19.

Если вы не работаете в сфере здравоохранения или социальной помощи, подождите, пока с вами свяжется NHS, прежде чем бронировать бустерную дозу.

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