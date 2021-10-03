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Блуждающий снег выпал в Бердске 3 октября: Он присыпал зеленую траву и автомобили

7:37:5110/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Первый снег в городе падал ровно неделю назад - 26 сентября. Но тогда осадки были значительно слабее. Синоптики обещают на следующей неделе погоду без дождя и снега. Читатели сняли снегопад на видео.

Снег шел в Бердске 3 октября

В течение дня 3 октября в разных районах Бердска заметили снегопад. Снег идет периодически - то интенсивно, то еле-еле, то сопровождаясь дождем, то больше похожий на град.

Осадки выпадали в зависимости от перемещения тучи - то в Микрорайоне, то в центре города. Читатели "Курьер. Среда. Бердск" окрестили это природное явление "блуждающим снегом".

Тем не менее он не всегда успевал таять, оставаясь на зеленой траве и автомобилях.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первый снег в городе падал ровно неделю назад - 26 сентября. Но тогда осадки были более слабые.

Синоптики прогнозировали снег в Бердске на 3 октября на фоне температуры в +3 градуса. И их предсказания сбылись.

Впрочем, уже в понедельник бердчан ждет погода без осадков и незначительное потепление. А 6 октября обещают вообще 7 градусов тепла. Дожди вероятны в пятницу.

снег прошел и в Микрорайоне

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