Блуждающий снег выпал в Бердске 3 октября: Он присыпал зеленую траву и автомобили

В течение дня 3 октября в разных районах Бердска заметили снегопад. Снег идет периодически - то интенсивно, то еле-еле, то сопровождаясь дождем, то больше похожий на град.
Осадки выпадали в зависимости от перемещения тучи - то в Микрорайоне, то в центре города. Читатели "Курьер. Среда. Бердск" окрестили это природное явление "блуждающим снегом".
Тем не менее он не всегда успевал таять, оставаясь на зеленой траве и автомобилях.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первый снег в городе падал ровно неделю назад - 26 сентября. Но тогда осадки были более слабые.
Синоптики прогнозировали снег в Бердске на 3 октября на фоне температуры в +3 градуса. И их предсказания сбылись.
Впрочем, уже в понедельник бердчан ждет погода без осадков и незначительное потепление. А 6 октября обещают вообще 7 градусов тепла. Дожди вероятны в пятницу.