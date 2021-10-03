Больше женщин стало умирать от коронавируса в Новосибирской области: За сутки на 3 октября еще 11 жертв

Последние данные по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
За последние сутки на утро 3 октября в регионе выявлен 171 новый случай заражения COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 64 052 зараженных коронавирусной инфекцией жителей области. Известно, что 5432 детей из них - дети.
За минувшие сутки выздоровели 43 пациента, а за весь период наблюдения победили ковид 50 732 человек.
Но коронавирус продолжает убивать людей.
-Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 55 лет, 75 лет, 81 год, 89 лет и женщины в возрасте 55 лет, 62 года, 65 лет, 65 лет, 67 лет, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 3021 человек, - сообщили 3 октября в оперштабе.
По официальным сведениям, в ковидных госпиталях Новосибирской области сейчас лежат с диагнозом COVID-19 и с подозрением на инфекцию 1928 пациентов, среди них 35 детей.
В реанимационных отделениях на данный момент находятся 220 человек. 23 тяжелых пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки в Бердске обнаружили 7 новых заразившихся коронавирусом. Всего в городе зарегистрировали 2524 случая коронавирксной инфекции. На воскресенье в Бердске болеют 164 человека.