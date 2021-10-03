Как вернуть обоняние после коронавируса: советы врачей по лечению аносмии

Это один из самых характерных и любопытных симптомов Covid: потеря обоняния, от которой страдает более половины больных.
Среди прочего, вирус атакует рецепторные клетки в носу, влияющие на их способность функционировать должным образом, пишет dailymail.co.uk.
В то время как большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, примерно у каждого десятого проблема, называемая аносмией, сохраняется на месяц или более.
Это делает жизнь довольно несчастной. Обоняние неразрывно связано со вкусом, а это означает, что пациенты обычно обнаруживают, что еда и напитки буквально лишены запаха.
Теперь ученые наткнулись на потенциальное средство для пробуждения чувств: витамин А.
Это соединение, которое содержится в сыре, яйцах и жирной рыбе, добавляется в капли для носа, которые будут вводиться добровольцам, страдающим аносмией, связанной с Covid, в рамках медицинского исследования.
Хотя может пройти несколько месяцев, прежде чем станут видны результаты, есть несколько других средств, которые, по мнению экспертов, могут улучшить ситуацию.
Вот некоторые из них, которые вы можете попробовать прямо сейчас, а другие уже не за горами ...
ВИТАМИННЫЕ КАПЛИ ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ СНА
Уже есть убедительные доказательства того, что капли в нос с витамином А могут быть средством лечения аносмии, в котором отчаянно нуждаются пациенты.
В апреле группа немецких врачей из Дрезденского университета провела исследование, аналогичное предложенному в Великобритании, опробовав капли на группе пациентов в течение восьми недель.
Половине были даны капли вместе с «тренировкой обоняния», которая включает ежедневное вдыхание сильных запахов, таких как роза и кофе, для стимуляции нервных клеток в носу.
Другая половина обучалась обонянию без капель.
Через восемь недель 37 процентов тех, кто использовал капли, сообщили о значительном улучшении распознавания запаха по сравнению с 23 процентами в контрольной группе.
Известно, что вещество в витамине - ретиноевая кислота - восстанавливает поврежденную ДНК в клетках, что может объяснить эффект.
В новом исследовании будет использоваться аналогичный метод, и исследователи будут сканировать мозги добровольцев, чтобы составить лучшую картину происходящего.
Профессор Барри Смит из Центра изучения органов чувств Лондонского университета сказал: «Когда клетки начинают восстанавливаться, область мозга, называемая обонятельной луковицей, расширяется. Это говорит о том, что лечение будет иметь длительный эффект ».
Профессор Карл Филпотт, ведущий исследователь и консультант по ушам, носу и горлу, добавил: «Мы также рассмотрим активность в других областях мозга, связанных с распознаванием запахов. Это очень волнующий момент для всех, кто работает в этой области».
ПРИНИМАЙТЕ ХОРОШЕГО НОМЕРА ПРИ НЕКОТОРЫХ СИЛЬНЫХ ЗАПАХАХ
Врачи давно обсуждают эффективность тренировки обоняния для восстановления чувств. Некоторые исследования показывают его эффективность, в то время как другие показали ограниченные преимущества.
Однако профессор Филпотт говорит, что исследование, проведенное его командой из Университета Восточной Англии, показывает, что попробовать стоит.
Исследование 140 пациентов с аносмией показало, что вдыхание по крайней мере четырех запахов - включая лимон, розу и эвкалипт - два раза в день в течение двух месяцев может значительно улучшить обоняние субъектов.
Профессор Филпотт предлагает покупать наборы для реабилитации в Интернете или использовать сильно пахнущие специи или другие едкие ингредиенты, которые можно найти в большинстве кухонных шкафов.
СТЕРОИДНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ УСПОКОРЕНИЯ НОСА
Спрей для носа, содержащий противовоспалительные стероиды, может помочь пациентам снова обонять.
Лечение уже предлагается некоторым пациентам с длительной потерей запаха из-за других вирусов, таких как грипп, и эффективно почти у половины пациентов.
Теперь эксперты считают, что это может помочь и тем, у кого есть Covid-19.
Ученые из Университета Бенха в Египте в настоящее время анализируют влияние ежедневного приема стероидов на 100 человек, потерявших обоняние из-за коронавируса.
В ходе исследования будут проверяться запахи субъектов с использованием мяты и чеснока в конце каждой недели в течение трех недель и сравниваться их результаты с результатами группы, проходящей обучение обонянию.
«Иногда вирус вызывает набухание нервов, что нарушает передачу сигналов в мозг», - говорит профессор Филпотт.
«Стероиды могут быть очень эффективными при лечении отеков и воспалений. Но нам нужно больше доказательств, чтобы доказать, что он работает при потере запаха, связанной с Covid ».
РАЗГЛАЖДАЙТЕ ВСЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕ
Возможно, самым неприятным элементом потери способности обоняния является потеря вкуса.
Профессор Смит говорит, что его пациенты сообщают о множестве странных ощущений, связанных с этим - от разных продуктов с одинаковым вкусом до фантомных вкусов, таких как гниющий мусор.
Эксперты говорят, что это в основном связано с воздействием вируса на клетки носа.
«Хотя некоторые могут различать сладкое или соленое, глубина вкуса возникает от вдыхания ароматов пищи во время еды», - говорит профессор Филпотт.
«Если запах исчезнет, все станет на вкус странным или без запаха».
Но есть один базовый вкус, который особенно хорошо проявляется: мясной, пикантный, называемый умами.
Мы рождаемся с большим количеством рецепторов языка, которые ищут этот вкус, потому что он находится в грудном молоке, поэтому его легче обнаружить.
«Попробуйте добавлять ингредиенты умами в каждое блюдо», - предлагает профессор Смит.
«Это грибы, томатный соус, соевый соус, паста из соевых бобов или мисо. Вы с большей вероятностью попробуете их, и это повысит интенсивность других вкусов ».
ПОПРОБУЙТЕ ДОБАВИТЬ ОТЖИМ ЛИМОНА
По словам профессора Смита, цитрусовые, такие как лимон, апельсин и лайм, могут стимулировать рецепторы на языке, которые обнаруживают другие ароматы.
«Добавление лимона к овощам и даже к мясу поможет вам гораздо быстрее ощутить вкус.
«Рецепторы, которые обнаруживают кислоту <как в цитрусовых>, действуют быстро, что может усилить активность рецепторов языка, улавливающих другие вкусы.
«Например, если вы думаете о том, чтобы съесть банан, иногда требуется время, чтобы почувствовать его аромат. Но с лимоном или лаймом это мгновенный хит ».
Есть и другие уловки, чтобы «шокировать» вкусовые рецепторы.
«Добавление небольшого количества перца чили или имбиря по крайней мере вызовет у вас покалывание или жжение», - говорит профессор Смит.
«Если еда очень скучная, она оживляет ее, делает ощущение более интересным».
Я снова натренировал свой нос нюхать
29-летний Дэвид Соффер считает, что обучение обонянию вернуло его чувства к жизни.
Он поймал Covid в апреле 2020 года и практически сразу начал замечать отсутствие запаха и вкуса.
«Я большой сноб в отношении кофе, поэтому я всегда хорошо нюхаю, когда перемалываю зерна по утрам», - говорит он. «И однажды утром внезапно ничего не произошло».
Прошло шесть месяцев, но улучшения не было. «Вы не понимаете, насколько вы принимаете это как должное, пока не потеряете это», - говорит он. «Это было ужасно».
Изучая проблему в Интернете, Дэвид, руководитель отдела маркетинга из Хэмпстеда, Северный Лондон, наткнулся на благотворительную организацию по борьбе с аносмией AbScent, которая рекомендует обучение обонянию.
Он купил на ее веб-сайте набор, в который входили четыре эфирных масла с сильным запахом, включая эвкалипт, кофе и различные цветочные ноты.
В течение двух месяцев, когда он нюхал их по несколько минут дважды в день, он заметил разницу.
«Сначала все пахло странно. Эвкалипт походил на нюхающие подгузники. Но постепенно я начал улавливать запахи, которые узнал ».
Сегодня Дэвид говорит, что его обоняние и вкус «на 95 процентов вернулись к норме».
Он добавляет: «Мне все еще требуется время, чтобы попробовать простые вкусы, такие как бананы. Но я снова могу наслаждаться практически любой едой, которую люблю ».