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Подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом установили: Полиция просит помощи в его розыске

8:20:4010/3/2021Фото: ГУ МВД по Оренбургской области
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В 500 метрах от дома, где неизвестный расправился с девушками 17, 18 и 19 лет, обнаружили мужскую одежду со следами крови погибших и частицами ДНК ранее судимого Александра Лазарева.

Установлена личность подозреваемого в тройном убийстве студенток в Гае

Установлена личность подозреваемого в тройном убийстве студенток в городе Гае Оренбургской области, сообщили 3 октября в региональном управлении МВД.

Это 29-летний ранее судимый мужчина - Лазарев Александр Вячеславович 23 ноября 1991 года рождения. Он житель Оренбургской области.

Сотрудники правоохранительных органов просят помощи в розыске подозреваемого.

Возможного убийцу выявили с помощью экспертизы ДНК. В 500 метрах от дома, где неизвестный расправился с девушками 17, 18 и 19 лет, обнаружили мужскую одежду со следами крови погибших и частицами ДНК Лазарева. Поскольку он был судим, все го данные, в том числе биологические, есть в базе МВД.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого лица.

Оренбургские полицейские просят в случае установления сведений о подозреваемом незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8-961-919-99-94, 8-999-258-51-46 и 02.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее власти региона объявили награду в 1 миллион рублей за информацию об убийце, которая поможет его задержать.

Напомним, трагедия произошла 30 сентября. После пожара в квартире обнаружили тела двух зарезанных студенток, еще один труп нашли на улице. Видимо, третья девушка пыталась спстись от убийцы бегством, но он ее настиг.

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