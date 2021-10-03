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СК Новосибирска начал проверку гибели 52-летней женщины на пожаре: Ее труп нашли при тушении сгоревшего дома

8:46:1910/3/2021
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Следователь выясняет точную причину пожара, а также все обстоятельства смерти человека. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы

На место гибели женщины немедленно выехали следователи

В Новосибирске началась проверка по факту гибели женщины на пожаре. Об этом 3 октября сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск",  в воскресенье утром в частном доме на ул. Спуск Ногина в Железнодорожном районе сгорел частный дом. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело женщины. Как выяснили следователи, погибшей было 52 года.

-На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа. Следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем выясняются точная причина возникновения пожара, а также все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, - рассказали в региональном СК.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В тушении пожара, напомним, участвовали 23 человека и 7 единиц техники. За полчаса было ликвидировано открытое горения. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров.

-При разборе конструкций в сгоревшем доме была обнаружена погибшая женщина. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства возникновения пожара и причины гибели человека, - отмечали в региональном управлении МЧС.

Тушение пожара осложнялось поздним обнаружением возгорания - Когда приехали пожарные, дом и надворные постройки горели по всей площади открытым огнем.

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