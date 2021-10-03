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В гипермаркете Новосибирска дебошир разгромил алкогольный отдел: Хотел купить водки после 22.00

9:13:3510/3/2021Фото: АСТ-54
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При задержании дебошир звал на помощи и кричал, что его похищают. Очевидцы сняли происходящее на видео.

В Новосибирске мужчине не продали водку после 22:00, он обиделся

В Новосибирске неадекватного мужчину задержали в магазине "Лента" на Гусинобродском шоссе, после того, как он устроил погром в винно-водочном отделе гипермаркета, разбив несколько бутылок водки.

Во время задержания он кричал, что его убивают, сообщает паблик АСТ-54. Мужчина в состоянии алкогольного или иного опьянения долго не поддавался уговорам со стороны сотрудников магазина и охранников: они объясняли, что после 22.00 алкоголь не продают. Пришлось вызывать полицию, которой удалось скрутить дебошира.

Даже перед сотрудниками правоохранительных органов дебошир устроил "концерт" - просил их показать удостоверения и кричал, что стал жертвой похищения.

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алкогольдебоширпогром в магазине
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