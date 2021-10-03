В гипермаркете Новосибирска дебошир разгромил алкогольный отдел: Хотел купить водки после 22.00

В Новосибирске неадекватного мужчину задержали в магазине "Лента" на Гусинобродском шоссе, после того, как он устроил погром в винно-водочном отделе гипермаркета, разбив несколько бутылок водки.
Во время задержания он кричал, что его убивают, сообщает паблик АСТ-54. Мужчина в состоянии алкогольного или иного опьянения долго не поддавался уговорам со стороны сотрудников магазина и охранников: они объясняли, что после 22.00 алкоголь не продают. Пришлось вызывать полицию, которой удалось скрутить дебошира.
Даже перед сотрудниками правоохранительных органов дебошир устроил "концерт" - просил их показать удостоверения и кричал, что стал жертвой похищения.