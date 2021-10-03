Зарезанным под Оренбургом трем студенткам перед убийством подмешали снотворное, заявили эксперты

Трагедия, которая разыгралась в Гае в квартире на улице Молодежной, смогла произойти после того, как преступник подсыпал девушкам снотворное. По результатам экспертизы стало понятно, что на момент смерти две из трех погибших студенток крепко спали.
Все три студентки были найдены раздетыми, но в момент нападения проснулась только одна девушка, которая попыталась сбежать от убийцы. Однако ей это не удалось - тело третьей жертвы находилось недалеко от дома, где произошла трагедия.
Смерть всем трем девушкам причинил один и тот же человек — следы от ножевых ранений схожи у всех погибших.
В полиции разыскивают подозреваемого в тройном убийстве — его личность установлена полицейскими — это 30-летний Александр Лазарев, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Он уже был судим за убийство.
Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», в квартире в Оренбургской области после тушения пожара были найдены тела двух девушек. Третью нашли недалеко от дома. Погибшие — студентки медицинского колледжа из Башкирии 17, 18 и 19 лет. Квартира в которой они проживали, арендовалась девушками в течение нескольких лет.