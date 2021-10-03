Россия обновила рекорд по смертности от коронавируса за сутки: Максимум зафиксировали 3 октября

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 890 смертей пациентов с коронавирусом. Это абсолютный рекорд суточного показателя по жертвам COVID-19 за все время наблюдений. Накануне было подтверждено 886 смертей - такое число фиксировали 16 июля как рекордное.
За все время пандемии скончались 209 918 человек, сообщили 3 октября в федеральном оперативном штабе.
В Москве за сутки подтверждены 65 смертей, в Санкт-Петербурге - 59, в Свердловской области - 46. В Новосибирской области, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", зафиксировано 11 новых жертв коронавирусной инфекции (накануне было 13)
Оперштаб сообщил в воскресенье о 25 769 новых случаях заражения ковидом в РФ (в субботу – 25 219). Всего с начала пандемии в России официально зарегистрировано 7 586 536 случаев заражения.
Москва по-прежнему лидирует по числу новых зараженных - 4294 (2 октября – 4032).
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 октября остаются 1 325 695 человек.