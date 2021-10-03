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Россия обновила рекорд по смертности от коронавируса за сутки: Максимум зафиксировали 3 октября

9:35:4010/3/2021Фото: Nso.ru
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Оперштаб сообщил в воскресенье о 25 769 новых случаях заражения ковидом в РФ (в субботу – 25 219).

Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
Сюжет: Третья волна коронавируса
Больше женщин стало умирать от коронавируса в Новосибирской области: За сутки на 3 октября еще 11 жертв

Больше женщин стало умирать от коронавируса в Новосибирской области: За сутки на 3 октября еще 11 жертвВ Бердске болеют коронавирусом 164 человека: За сутки на 3 октября выявили 7 новых зараженныхЕщё 812 новости

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 890 смертей пациентов с коронавирусом. Это абсолютный рекорд суточного показателя по жертвам COVID-19 за все время наблюдений. Накануне было подтверждено 886 смертей - такое число фиксировали 16 июля как рекордное.

За все время пандемии скончались 209 918 человек, сообщили 3 октября в федеральном оперативном штабе.

В Москве за сутки подтверждены 65 смертей, в Санкт-Петербурге - 59, в Свердловской области - 46. В Новосибирской области, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", зафиксировано 11 новых жертв коронавирусной инфекции (накануне было 13)

Оперштаб сообщил в воскресенье о 25 769 новых случаях заражения ковидом в РФ (в субботу – 25 219). Всего с начала пандемии в России официально зарегистрировано 7 586 536 случаев заражения.
Москва по-прежнему лидирует по числу новых зараженных - 4294 (2 октября – 4032).

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 октября остаются 1 325 695 человек.

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