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Супруг сбежавшей экс-замминистра Раковой назвал дело жены политическим: Он хочет внести залог за ее арестованных коллег

11:11:1010/3/2021Фото: ria.ru
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По словам Артура Стеценко, Зак и Инкин были ответственными сотрудниками и они действительно работали на благо страны, а все проекты реализованы "не на бумаге".

Марина Ракова предположительно находится на Украине

Супруг сбежавшей экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую обвиняют в мошенничестве и присвоении 50 миллионов, рублей заявил, что дело в отношении его жены политически мотивировано, а находящиеся в заключении задержанные могли бы быть под домашним арестом.

Артур Стаценко обратился с открытым письмом в «Комсомольскую правду» в котором сообщил, что СМИ «порочат» репутацию, он нигде не прячется и находится дома вместе с детьми. Также он сообщил, что был вызван на допрос и его ознакомили с делом.

- Но хотел бы сказать про моих бывших коллег. Женя и Максим были сотрудниками Министерства образования и науки РФ, после этого они были приглашены на работу в государственный фонд, где прилагали все усилия для реализации образовательных проектов в стране. Во всех регионах используют их работы. Самое важное, что я хочу подчеркнуть: эти проекты не остались на бумаге, а действительно были реализованы, - заявил Стеценко.

Как пояснил Стеценко, он мог бы внести залог за арестованных, чтобы их выпустили из СИЗО.

Марина Ракова подозревается в мошенничестве и присвоении 50 миллионов рублей. После проведения обысков она исчезла, предположительно выехала на Украину. Подозреваемых по делу Зака, Инкина и Крючкову поместили на два месяца в СИЗО. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на суде по мере пресечения они разрыдались и встали на колени.

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