Супруг сбежавшей экс-замминистра Раковой назвал дело жены политическим: Он хочет внести залог за ее арестованных коллег

Супруг сбежавшей экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую обвиняют в мошенничестве и присвоении 50 миллионов, рублей заявил, что дело в отношении его жены политически мотивировано, а находящиеся в заключении задержанные могли бы быть под домашним арестом.
Артур Стаценко обратился с открытым письмом в «Комсомольскую правду» в котором сообщил, что СМИ «порочат» репутацию, он нигде не прячется и находится дома вместе с детьми. Также он сообщил, что был вызван на допрос и его ознакомили с делом.
- Но хотел бы сказать про моих бывших коллег. Женя и Максим были сотрудниками Министерства образования и науки РФ, после этого они были приглашены на работу в государственный фонд, где прилагали все усилия для реализации образовательных проектов в стране. Во всех регионах используют их работы. Самое важное, что я хочу подчеркнуть: эти проекты не остались на бумаге, а действительно были реализованы, - заявил Стеценко.
Как пояснил Стеценко, он мог бы внести залог за арестованных, чтобы их выпустили из СИЗО.
Марина Ракова подозревается в мошенничестве и присвоении 50 миллионов рублей. После проведения обысков она исчезла, предположительно выехала на Украину. Подозреваемых по делу Зака, Инкина и Крючкову поместили на два месяца в СИЗО. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на суде по мере пресечения они разрыдались и встали на колени.