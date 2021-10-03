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Гордон вернулся: Телеведущий снова ведет программы на Первом канале после лечения от алкоголизма

10:21:1210/3/2021
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Александр пообещал больше не пить не только на работе, но и дома. Коллеги отметили, что он в прекрасной форме, поправился на несколько килограммов и стал более спокойным.

Гордон вернулся к Барановской после курса лечения от алкогольной зависимости

В программу "Мужское/Женское" снова вернулся 57-летний Александр Гордон. Когда он исчез их эфира, поклонники начали гадать: уволили, сам ушел, заболел, эмигрировал и много чего еще. Но вот 1 октября Юлия Барановская и Гордон снова провели передачу вместе. Александр заметно изменился – посвежел и прибавил в весе.

Барановская на вопросы о соведущем не отвечала: «Главное, он уже вернулся!».

Как сообщает "Комсомольская правда", постковидный синдром неожиданно отразился на Александре Гордоне.  В феврале 2021 года он переболел коронавирусом и вернулся на работу. Но проблемы в перерывах между съемками он начал решать алкоголем. После работы Александр Гарриевич шел в пустую квартиру, где снова пил. Перед угрозой потерять работу телеведущий все-таи отправился к врачам и долго после лечения проходил реабилитацию.

Александр Гордон снова ведет и другую свою программу «Док-ток».

«Перед тем, как начать новый сезон, который, я точно знаю, вы ждали – хочу обратиться к вам. Знаю, что многие посмотрели интервью, которое я дал известному блогеру. В этом интервью я не лукавил, когда сказал, что зашел в тупик. Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашел самый скверный – алкоголь. Дошло до того, что я мог пить на записях программ, что непрофессионально и совершенно недопустимо. Летом было время выдохнуть, подумать. И обратиться за помощью к лучшим специалистам, которые, как вы знаете, по совместительству еще и являются экспертами наших программ. Их рекомендации я выполнял и продолжаю выполнять, и убежден, что этот довольно надо сказать довольно тяжелый период моей жизни остался в прошлом», - сказал ведущий в начале программы.

Сейчас Гордон находится в прекрасной форме. Он спокойный, энергичный, избавился от нездоровой худобы. Зрители в соцсетях оценили его честность телеведущего за честность, за правду о своей алкогольной зависимости, от которой он сумел избавиться.

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