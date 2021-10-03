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Бараны носятся по проезжей части на Плющихе в Новосибирске: Не хотят стать пловом, шутят водители

10:47:2810/3/2021Фото: АСТ-54
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На видно два барана семенят прямо по дороге, пугливо оборачиваясь по сторонам.

Бараны вышли на проезжую часть на МЖК в Новосибирске

В воскресенье автомобилисты заметили в Новосибирске двух баранов, шедших по проезжей части среди машин. Двое баранов попали на видео во время прогулки по проезжей части в жилмассиве МЖК.

"Тем временем в Плющихинском жилмассиве какие-то бараны оказались на дороге", - подписал видео подписчик АСТ-54.

На видно два барана семенят прямо по дороге, пугливо оборачиваясь по сторонам.

Подписчика пошутили в комментариях: "Долго они там не протянут", "Бараны от баранов сбежали", МЖеКистан (имеется в виде место действия - МЖК).

Кто-то предположил, что животные сбежали от хозяев, чтобы избежать трагической участи и не стать пловом. А кто-то озаботился: какая службы в столице Сибири отвечает за таких беспризорников.

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баранысбежалипопали на видеоживотные.
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Почему сбежали бараны?

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