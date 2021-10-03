Бараны носятся по проезжей части на Плющихе в Новосибирске: Не хотят стать пловом, шутят водители

В воскресенье автомобилисты заметили в Новосибирске двух баранов, шедших по проезжей части среди машин. Двое баранов попали на видео во время прогулки по проезжей части в жилмассиве МЖК.
"Тем временем в Плющихинском жилмассиве какие-то бараны оказались на дороге", - подписал видео подписчик АСТ-54.
На видно два барана семенят прямо по дороге, пугливо оборачиваясь по сторонам.
Подписчика пошутили в комментариях: "Долго они там не протянут", "Бараны от баранов сбежали", МЖеКистан (имеется в виде место действия - МЖК).
Кто-то предположил, что животные сбежали от хозяев, чтобы избежать трагической участи и не стать пловом. А кто-то озаботился: какая службы в столице Сибири отвечает за таких беспризорников.