Чудесные поздравления в открытках и словах на Международный день врача 4 октября

Пусть в этот день
Оставят вас заботы.
Здоровья вам!
Да меньше вам работы.
Родных почаще видеть,
А в делах — успеха.
Всегда быть оптимистом,
Обаянья, смеха,
Крепчайшего здоровья!
Радости, любви!
Удачи, пусть цветными будут сны!
Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.
Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни всё отлично —
Как на работе, так и в личном!
С Международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю,
Служить профессии своей
Самоотверженно желаю.
Пусть будут силы и терпение
Болезням дать суровый бой,
Ведь воином здоровья сильным
Быть предначертано судьбой.
Желаю вам добра и счастья, Чтоб радость вам несла семья, Тепло дарить всем пациентам Желаю вам душевно я.
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru