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03.10
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Чудесные поздравления в открытках и словах на Международный день врача 4 октября

3:15:5810/3/2021Фото: fresh-cards.ru
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Международный день врача традиционно отмечается в первый понедельник октября (в 2021 году — 4 октября).

Международный день врача

Пусть в этот день
Оставят вас заботы.
Здоровья вам!
Да меньше вам работы.
Родных почаще видеть,
А в делах — успеха.
Всегда быть оптимистом,
Обаянья, смеха,
Крепчайшего здоровья!
Радости, любви!
Удачи, пусть цветными будут сны!

Международный день врача

Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни всё отлично —
Как на работе, так и в личном!

Международный день врача

С Международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю,
Служить профессии своей
Самоотверженно желаю.

Пусть будут силы и терпение
Болезням дать суровый бой,
Ведь воином здоровья сильным
Быть предначертано судьбой.

Желаю вам добра и счастья, Чтоб радость вам несла семья, Тепло дарить всем пациентам Желаю вам душевно я.

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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