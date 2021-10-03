Необычные поздравления на День гражданской обороны МЧС России 4 октября

Пусть ситуаций чрезвычайных,
Отчаянных, пугающих, печальных,
Заботящих вас меньше будет.
Да ценят вашу службу люди!
Рекордно быстро приезжайте,
А значит, быстро выручайте.
Всегда готовы будьте и сильны,
О вас слова — «надежда всей страны».
Карьеры отличной!
Работы приличной!
Успехов! Зарплаты столичной!
Сегодня в День гражданской обороны
Хочу поздравить службу МЧС,
Спасители, защитники, герои,
Любой стихии вы противовес.
Бойцы по жизни, вечные солдаты,
Храните граждан вы своей страны,
Готовы в бой с рассвета до заката
И цените минуты тишины.
Желаю вам здоровья и удачи,
Чтобы с дежурства возвращались вы домой,
Рискуете собой, чтоб каждый счастлив,
Спокоен был за вашею спиной.
В День гражданской обороны
МЧС России
Я желаю, чтоб все мы
Безопасно жили.
Чтобы строго соблюдали Нормы мы и правила, Чтобы в жизни не пришлось Встречаться нам с пожарами.
Славной службе МЧС
Смен спокойных пожелаю,
Пусть пожарные сирены
Тишину не нарушают.
В праздник вам я пожелаю
Сил, здоровья и добра,
Чтоб под вашею защитой
Вся страна наша была.
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru