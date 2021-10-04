Новая комбинация лекарств «Нафамостата» и «Пегасиса» эффективна в лечении коронавируса: эти препараты могут быть доступны многим

Страны с большими ресурсами открываются для более нормальной жизни. Но COVID-19 и вирус SARS-CoV-2 по-прежнему представляют серьезную угрозу во многих частях мира. Отсутствие эффективных, легко распространяемых и доступных лекарств - значительная часть проблемы. Однако недавние исследования новой комбинации лекарств показывают многообещающие результаты. Комбинированное применение нафамостата и Пегасиса (IFNα) отвечает всем требованиям доступности и эффективности.
«Эта комбинация эффективно подавляет инфекцию», - говорит профессор Денис Кайнов из отделения клинической и молекулярной медицины (IKOM) Норвежского научно-технического университета (NTNU). Эксперименты проводились на культурах клеток и хомяков. Это не обязательно означает, что комбинация работает у людей, но это хороший знак, пишет medicalxpress.com.
Нафамостат уже используется в качестве монотерапии против COVID-19 и проходит обширные испытания в Японии, среди других мест. Пегасис (IFNα) в настоящее время используется в основном для лечения гепатита C. Комбинация этих двух веществ дает положительный эффект. «Оба препарата атакуют фактор в наших клетках под названием TMPRSS2, который играет решающую роль в репликации вируса» , - говорит Магнар Бьёрас, профессор кафедры клинической и молекулярной медицины.
Также необходимы только низкие дозы комбинированного лекарства . «Комбинация низких доз препаратов может иметь несколько клинических преимуществ, включая меньшее количество побочных эффектов и улучшение результатов для пациентов», - говорит Александр Яневский, научный сотрудник отделения клинической и молекулярной медицины.
Другими словами, комбинированное лекарство может как спасти жизни, так и облегчить жизнь пациентам. Нафамостат стоит относительно недорого. Обратной стороной Пегасиса (IFNα) является его более высокая стоимость. Официально во всем мире от COVID-19 умерло 4,55 миллиона человек. Но незарегистрированные числа, скорее всего, очень велики в тех частях мира, где причина смерти не всегда точно регистрируется.