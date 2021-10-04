Сердечные поздравления врачам в Международный день врача 4 октября: спасибо вам, дорогие врачеватели тела и душ!

Ежегодно первый понедельник октября знаменует собой праздник людей одной из наиболее уважаемых профессий — Международный день врача.
В Международный день врача
Примите поздравленья наши!
Пусть, песней доброю звуча,
Всегда проходят будни Ваши.
Лечите, исцеляйте нас,
Здоровья дар нам возвращайте,
Пусть радует Вас каждый час,
И сами, доктор, не хворайте!
***
Врачевание — профессия особая,
Жизнь спасти, чью-то способная,
Вылечить: сердце, почки, желудок,
Подлечить кому-то — рассудок!
Личного счастья Вам мы желаем, С днём врача мы Вас поздравляем, Любите профессию очень Вы сильно, Спасайте людей, прошу Вас, стабильно!
Если что-то заболело,
Тут же мы звоним врачу.
Он надёжно знает дело,
Говорит: «Уже лечу».
Доктор, профессионально,
Может хвори различать
И лекарства, моментально,
Он способен подбирать.
С давних пор работа эта
Уважения полна,
Все врачебные советы —
К исцелению сигнал.
Пусть же в медицинской сфере
Процветание царит,
И успех в вашей карьере
Звезда счастья озарит!
***
Поздравляю с Днём врача!
Ведь работы лучше нет:
Пусть сегодня и всегда
Бьётся в сердце яркий свет.
Пусть удача удивит, Манит радостно вперёд, Все желания воплотит, И во всём пусть повезёт!
***
Поздравляем сегодня врачей,
Тел и душ наших вечных спасителей,
Кто не спит зачастую ночей,
Жизни заново людям дарителей.
Желаем вам, родные доктора,
Удачи, сил, внимания и успехов,
В семейной жизни счастья и добра,
Тепла, уюта, море смеха!
Источник: pozdravok.ru