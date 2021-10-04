Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сердечные поздравления врачам в Международный день врача 4 октября: спасибо вам, дорогие врачеватели тела и душ!

12:40:2110/4/2021Фото: bipbap.ru
0

Врачевание — профессия особая, жизнь спасти, чью-то способная, вылечить: сердце, почки, желудок, подлечить кому-то — рассудок!

4 октября - Международный день врача
4 октября - Международный день врача

Ежегодно первый понедельник октября знаменует собой праздник людей одной из наиболее уважаемых профессий — Международный день врача.

4 октября - Международный день врача
4 октября - Международный день врача

В Международный день врача
Примите поздравленья наши!
Пусть, песней доброю звуча,
Всегда проходят будни Ваши.

Лечите, исцеляйте нас,
Здоровья дар нам возвращайте,
Пусть радует Вас каждый час,
И сами, доктор, не хворайте!

***

Врачевание — профессия особая,
Жизнь спасти, чью-то способная,
Вылечить: сердце, почки, желудок,
Подлечить кому-то — рассудок!

Личного счастья Вам мы желаем, С днём врача мы Вас поздравляем, Любите профессию очень Вы сильно, Спасайте людей, прошу Вас, стабильно!

4 октября - Международный день врача
4 октября - Международный день врача

Если что-то заболело,
Тут же мы звоним врачу.
Он надёжно знает дело,
Говорит: «Уже лечу».

Доктор, профессионально,
Может хвори различать
И лекарства, моментально,
Он способен подбирать.

С давних пор работа эта
Уважения полна,
Все врачебные советы —
К исцелению сигнал.

Пусть же в медицинской сфере
Процветание царит,
И успех в вашей карьере
Звезда счастья озарит!

***

Поздравляю с Днём врача!
Ведь работы лучше нет:
Пусть сегодня и всегда
Бьётся в сердце яркий свет.

Пусть удача удивит, Манит радостно вперёд, Все желания воплотит, И во всём пусть повезёт!

***

Поздравляем сегодня врачей,
Тел и душ наших вечных спасителей,
Кто не спит зачастую ночей,
Жизни заново людям дарителей.

Желаем вам, родные доктора,
Удачи, сил, внимания и успехов,
В семейной жизни счастья и добра,
Тепла, уюта, море смеха!

Источник: pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткиМеждународный день врача
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сердечные поздравления врачам в Международный день врача 4 октября: спасибо вам, дорогие врачеватели тела и душ!
12:40:21 10/4/2021
Сердечные поздравления врачам в Международный день врача 4 октября: спасибо вам, дорогие врачеватели тела и душ!
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 октября 2021 в России и мире
12:20:26 10/4/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 октября 2021 в России и мире
Какой сегодня церковный праздник 4 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:47 10/3/2021
Какой сегодня церковный праздник 4 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Барсиков и Мусечек и их хозяев со Всемирным днем животных: милые добрые поздравления
11:10:23 10/3/2021
Барсиков и Мусечек и их хозяев со Всемирным днем животных: милые добрые поздравления
Небесные открытки Отдание праздника Воздвижения Креста Господня для каждого верующего 4 октября
9:12:00 10/3/2021
Небесные открытки Отдание праздника Воздвижения Креста Господня для каждого верующего 4 октября
Cadillac меняет свой логотип для эпохи электромобилей
9:00:06 10/3/2021
Cadillac меняет свой логотип для эпохи электромобилей
30 лучших бронзовых подарков на восьмую «бронзовую» годовщину свадьбы
7:00:44 10/3/2021
30 лучших бронзовых подарков на восьмую «бронзовую» годовщину свадьбы
Благоприятные дни по лунному календарю для внесения удобрений, подрезки и посадки деревьев и кустов в октябре 2021 года
4:00:31 10/3/2021
Благоприятные дни по лунному календарю для внесения удобрений, подрезки и посадки деревьев и кустов в октябре 2021 года
4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях
4:00:24 10/3/2021
4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях
4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях
3:46:03 10/3/2021
4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях