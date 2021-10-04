Красивые слова и картинки в День врача 4 октября для отправки по вотсап

Ежегодно первый понедельник октября знаменует собой праздник людей одной из наиболее уважаемых профессий — Международный день врача.
Но примечательно, что, судя по информации на сайтах Всемирной организации здравоохранения и Международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ», официально Международный день врача не был учрежден. В то же время, в России его отмечают, и можно найти соответствующие упоминания в сети интернет. Как бы то ни было, слова благодарности, которые прозвучат в первый понедельник октября в адрес врачей, заслужены ими упорным трудом. Так пожелаем им всего светлого и доброго в самой красивой форме!
Быть врачом достойно уважения,
Лечите людей Вы день за днём.
Начиная с нашего рождения,
До тех пор пока последний раз вздохнём.
Вас хотим сегодня мы поздравить,
И здоровья крепкого Вам пожелать.
Всё плохое позади оставить,
Продолжайте так же людям помогать.
И в карьере роста Вам желаем,
К жалованию прибавку пусть дадут.
С днем врача Вас поздравляем,
Пусть успех с удачей рядышком идут.
***
С международным днем врача Всех поздравляю докторов! Работа важная у вас, Ведь каждый хочет быть здоров.
Желаю я здоровья, сил,
Пускай судьба хранит от бед,
Чтоб радость каждый день дарил
И пусть в душе не гаснет свет.
Что делать нам без докторов?
Ведь это невозможно.
Ваш труд переоценить нельзя,
Он важный, очень сложный!
Побольше сил, терпенья, врач,
Пусть ладится карьера,
Поменьше вам тревог, сомнений,
Лечите верно, смело!
***
Тебе, просто прекрасному врачу,
Успехов пожелать очень хочу!
Желаю, чтоб всегда твое лечение
Дарило людям только облегчение,
Пусть будут благодарны пациенты
И делают почаще комплименты,
Ведь ты легко излечишь всех вокруг,
И прочь уйдет навек любой недуг!
***
Доктор — звание в почете! С праздником! Пусть вас в работе Дружно все-все уважают. Вас успех сопровождает.
И болезни пусть боятся,
Чтоб не смели расширяться.
Ваши славные уменья
Для людей будут спасеньем.
Ценит ваш почетный труд
Каждый. Премии дают
Пусть почаще руководство.
Вам удача улыбнется.
Источник: pozdravok.ru