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Небесные открытки Отдание праздника Воздвижения Креста Господня для каждого верующего 4 октября

9:12:0010/3/2021Фото: bipbap.ru
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Поздравлю всех я с праздником уж в срок, а вам вручу православный поздравок. Так будем помнить мы во веки про подвиги большого человека.

4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

Ты не отрекся от креста, Иисус,
И пред тобою я о том молюсь,
Чтоб ты и мне такой же силы дал,
Чтоб сильным я и правым в вере стал!

Чтоб я свой крест достойно тоже нес,
До пониманья истины дорос,
Чтоб я не плакал, не стонал, не ныл,
А праведно и честно в мире жил.

Чтоб нес Твой свет и людям бы дарил,
И мною Ты гордился и хвалил,
Чтоб сердце было мягко от любви,
Меня на службу, Боже, призови!

4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

Стекала по нему кровь православная,
И было вбито в крест Иисуса тело славное,
Спустя года воздвигли крест опять,
Но только чтобы веру воссоздать!

Чтоб во спасение нас грешных крест стоял,
На теле чтобы веры знак сиял,
Знак силы православной и добра,
Душа чтоб спасена была...

4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

Желал нам Рим историю всю изничтожить, И думал, что никто нам не поможет. Засыпали землёй Голгофу и Гроб Господень, И водрузили статую Юпитера уж в полдень.

Но невозможно просто так разрушить,
И память, веру человеческую всю порушить.
Победу Константин Великий одержал,
Врагов с земли священной он изгнал.

А мать его, царица нежная Елена,
Найти животворящий крест хотела.
И днём, и ночью раскопки они вели,
Чтоб христиане созерцать его могли.

Поздравлю всех я с праздником уж в срок,
А вам вручу православный поздравок.
Так будем помнить мы во веки
Про подвиги большого человека.

4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

Пусть крест Животворящий нам напомнит,
Чьи муки окупили благо нам.
Чтоб в сердце лед растаял,
И стало совестно всем нам.

Хочу сегодня вас поздравить,
Чтоб избежали лихих бед.
Семья пусть ваша горестей не знает,
Чтоб жили много-много лет.

4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

Обретая прежнюю святыню, Радовался праведный народ. Этот день мы помним и поныне; Животворный Крест нас созовет, Чтоб напомнить древние преданья, Укрепить нас верою святой, Утолить печали и страданья И наполнить сердце теплотой!

Источник: pozdravok.ru

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