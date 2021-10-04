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Яркие слова для ярких профессионалов в День Космических войск 4 октября -короткие стихи для смс

2:11:3710/4/2021Фото: otkritkiok.ru, bipbap.ru
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О космических войсках неизвестно нам пока, раз такие в жизни есть, значит, им хвала и честь!

4 октября - День Космических войск
4 октября - День Космических войск

Не многие из соотечественников знают, что в Вооруженных силах РФ существуют космические войска, отвечающие за ведение военных операций в космосе. 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник земли и в честь этой памятной даты этот день считается Днем космических войск. 

4 октября - День Космических войск
4 октября - День Космических войск

День Космических войск отмечаем,
И праздник этот с улыбкой встречаем.
Вы спутник в космос запускаете,
Летать на орбите ему помогаете.

Вы держите космическую уж оборону,
И не допустите вы никакого там урона.
Поздравок космический я высылаю,
И работы замечательной желаю.

***

В космос человек давно летает,
И просторы там он посещает.
Новые возможности он изучает,
Никогда он там не заскучает.
Я вас всех сегодня поздравляю,
С днём Космических войск и вам желаю
Быть всегда стремительным, упрямым,
В достиженье цели очень рьяным.
Шлю вам быстрый поздравок,
Как нескончаемый уж поздравительный поток.

4 октября - День Космических войск
4 октября - День Космических войск

В День Космических войск хочу пожелать чётких целей, верных данных, возможности всегда владеть необходимой информацией и координатами. Пусть ни один враг никогда не сможет одержать победу, пусть в твоих силах будет безопасность государства, устранение любой помехи и достижение любой цели.


4 октября - День Космических войск
4 октября - День Космических войск

Сегодня в День космических мы войск, Желаем чтобы всё, о чём мечтается — сбылось. Для всех, кто служит в столь нелёгком деле, В небо поздравления взлетели. Для вас мы пишем этот поздравок, Воздав вам славу в паре строк!

***

О космических войсках
Неизвестно нам пока,
Раз такие в жизни есть,
Значит, им хвала и честь!

Пусть у вас победы будут,
И начальство не забудет,
Вас по службе повышает,
Только премии вручает!

Космос очень далеко,
Вы летите высоко,
Космос — тонкий, как восток,
Это звездный поздравок!

Источник: pozdravok.ru

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