Яркие слова для ярких профессионалов в День Космических войск 4 октября -короткие стихи для смс

Не многие из соотечественников знают, что в Вооруженных силах РФ существуют космические войска, отвечающие за ведение военных операций в космосе. 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник земли и в честь этой памятной даты этот день считается Днем космических войск.
День Космических войск отмечаем,
И праздник этот с улыбкой встречаем.
Вы спутник в космос запускаете,
Летать на орбите ему помогаете.
Вы держите космическую уж оборону,
И не допустите вы никакого там урона.
Поздравок космический я высылаю,
И работы замечательной желаю.
***
В космос человек давно летает,
И просторы там он посещает.
Новые возможности он изучает,
Никогда он там не заскучает.
Я вас всех сегодня поздравляю,
С днём Космических войск и вам желаю
Быть всегда стремительным, упрямым,
В достиженье цели очень рьяным.
Шлю вам быстрый поздравок,
Как нескончаемый уж поздравительный поток.
В День Космических войск хочу пожелать чётких целей, верных данных, возможности всегда владеть необходимой информацией и координатами. Пусть ни один враг никогда не сможет одержать победу, пусть в твоих силах будет безопасность государства, устранение любой помехи и достижение любой цели.
Сегодня в День космических мы войск, Желаем чтобы всё, о чём мечтается — сбылось. Для всех, кто служит в столь нелёгком деле, В небо поздравления взлетели. Для вас мы пишем этот поздравок, Воздав вам славу в паре строк!***
О космических войсках
Неизвестно нам пока,
Раз такие в жизни есть,
Значит, им хвала и честь!
Пусть у вас победы будут,
И начальство не забудет,
Вас по службе повышает,
Только премии вручает!
Космос очень далеко,
Вы летите высоко,
Космос — тонкий, как восток,
Это звездный поздравок!
Источник: pozdravok.ru