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4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня: несколько важных запретов дня и особое поручение Бога каждому верующему

1:30:3210/4/2021Фото: pixabay.com
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По народному преданию, на праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня происходит битва между добром и злом, одна на другую две силы поднимаются.

Елена поехала с паломничеством в Иерусалим

4 октября отмечается Отдание праздника Воздвижения Креста Господня – это последний день попразднства, который отмечают также торжественно, как и сам праздник.

История праздника такова: когда на престол взошел Константин Великий, то он первый из императоров принял христианство. Он вместе со своей матерью царицей Еленой решили вернуть христианскую веру в их владения. Для этого мать с сыном очищали земли от идолопоклонничества, уничтожая языческие храмы и статуи богов. Также для этого Елена поехала с паломничеством в Иерусалим. Там ей сообщил один из жителей, что в одной из пещер захоронен Крест Господень. Она тут же разыскала пещеру вместе с митрополитом Иерусалимским. Но, на месте пещеры стоял языческий храм, который незамедлительно снесли, и, при раскопках обнаружили три креста. Чтобы выяснить, какой из них Господень – каждый крест прикладывали к больной умирающей женщине. Когда возложили Господень, она мгновенно выздоровела. Затем Крест воздвигли, чтобы каждый верующий христианин смог увидеть святыню.

По народному преданию, на праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня происходит битва между добром и злом, одна на другую две силы поднимаются. С помощью Святого Креста Господня, который поднимается из земных недр, победу одерживает добро.

Женщинам в праздник запрещается заниматься любыми домашними делами, кроме тех, что связаны с капустой. Солить ее, тушить, варить супы, готовить из нее пироги и пирожки — все это приветствуется.

Бог призывает каждого человека любить своего близкого как самого себя. “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”. Это главная заповедь, которая учит людей настоящей любви.

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традицииисторияпраздникиВоздвижение Креста Господняотдание праздника
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