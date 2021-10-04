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03.10
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6 осенних суперпродуктов, которые нужно есть для здоровой и сияющей кожи

8:00:3210/3/2021,Роуз ЛиделлФото: pixabay.com
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Авокадо богат витамином Е, который также способствует здоровью кожи. Витамин Е защищает кожу от повреждения свободными радикалами и помогает замедлить старение.

продукты
Включите в свой рацион натуральные продукты, богатые водой и витаминами, для более здоровой кожи

Беспокоитесь о том, что кожа станет сухой после падения? Оставайтесь гидратированными и ешьте эти шесть суперпродуктов, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и сияющей .

Как ваша диета влияет на здоровье вашей кожи?

По мере того, как листья меняют цвет и температура падает, влажность воздуха также уменьшается. Это сделает вашу кожу более сухой на ощупь, пишет food.news.

Вы можете улучшить здоровье своей кожи и общее самочувствие в течение осени, выпив достаточное количество воды и съев шесть суперпродуктов, описанных ниже. Эти питательные продукты могут помочь вашей коже оставаться здоровой изнутри.

Увлажняющие суперпродукты и вода

Включите в свой рацион натуральные продукты, богатые водой и витаминами, для более здоровой кожи. Разноцветные овощи, такие как свекла, морковь , огурцы, красный перец и помидоры, богаты увлажняющей водой и диетической клетчаткой.

Помидоры содержат ликопин - соединение, которое помогает повысить естественную защиту вашей кожи от УФ-излучения. Исследования показали, что ультрафиолетовое излучение «является основным фактором преждевременного старения и рака кожи».

Увеличьте потребление ликопина, добавляя томатную пасту в супы вместо бульона или употребляя жареные помидоры в качестве гарнира. Добавьте к этим блюдам из помидоров оливковое масло, которое полезно для сердца и помогает организму усваивать ликопин.

Питьевая вода - также отличный способ избежать обезвоживания. Вот несколько способов помочь себе пить больше воды:

Устанавливайте напоминания на телефоне или оставляйте заметки на рабочем столе.
Всегда берите с собой многоразовую бутылку с водой, чтобы избежать обезвоживания во время работы или выполнения поручений.
Выпивайте стакан воды перед каждым приемом пищи.
Приправляйте воду натуральными ингредиентами, такими как огурец и лайм, лимон или клубника и киви.

Знаете ли вы, что ваша кожа - ваш самый большой орган? Ваша кожа также отражает «то, что происходит внутри вашего тела», а это означает, что важно поддерживать ее увлажненность, особенно осенью и зимой.

Ваша кожа на 30 процентов состоит из воды. Согласно исследованию, гидратация помогает улучшить толщину и плотность кожи. Старайтесь выпивать не менее восьми-десяти стаканов воды в день.

Суперпродукты, богатые витамином С

Возможно, вы уже слышали, что витамин С помогает повысить иммунитет. Но это не единственное, для чего он нужен. Фактически, витамин С также имеет решающее значение для поддержания здоровья кожи.

Витамин С может повысить уровень коллагена, поэтому употребление в пищу продуктов, богатых этим важным питательным веществом, может помочь восстановить поврежденную кожу. Коллаген повышает эластичность кожи и играет огромную роль в заживлении.

Продукты, богатые витамином С, включают:

Болгарский перец
Брокколи
Цитрусовые
Капуста
Киви
Клубника

Киви - отличный источник витамина С. Они содержат больше витамина С, чем апельсины. Фактически, одного киви достаточно, чтобы удовлетворить суточную рекомендуемую норму витамина С.

Киви также богат витамином Е и антиоксидантами, которые помогают защитить клетки кожи от повреждений.

Суперпродукты с жирными кислотами омега-3

Суперпродукты, такие как семена чиа, семена льна, орехи, лосось и сардины, богаты жирными кислотами омега-3, которые способствуют укреплению кожи. Включите эти суперпродукты в свой обычный рацион, добавив в салаты одну столовую ложку семян чиа или льняного семени, 1/4 стакана сырых орехов или четыре унции сардин.

Омега-3 жирной рыбы могут помочь увлажнить кожу, удаляя отходы и удерживая влагу. Сухая кожа - один из симптомов дефицита омега-3. Согласно исследованиям, омега-3 делают больше, чем просто помогают вашей коже выглядеть и чувствовать себя прекрасно. Многие отчеты предполагают, что омега-3 также обладают защитными свойствами против некоторых видов рака кожи.

Вы можете увеличить потребление жирной рыбы и сохранить кожу мягкой и гладкой, добавив в свой еженедельный рацион одну или две порции атлантического лосося, арктического голца или форели. Другие вегетарианские источники омега-3 включают грецкие орехи и конопляное масло.

Суперпродукты, богатые «хорошими» жирами и фитонутриентами

«Хорошие» или полезные жиры и фитонутриенты также могут помочь сохранить вашу кожу эластичной. Употребление следующих суперпродуктов позволит вам получать больше полезных жиров и питательных веществ в ваше тело:

Авокадо
Мускусная дыня
Ореховое масло (без добавления сахара)
Фисташки;
Тыква
Сладкая картошка
Швейцарский мангольд

Авокадо богат полезными жирами. Одно исследование показало, что эти жиры могут помочь вашему организму лучше усваивать жирорастворимые витамины и фитохимические вещества. Кроме того, авокадо богат витамином Е, который также способствует здоровью кожи. Витамин Е защищает кожу от повреждения свободными радикалами и помогает замедлить старение. Витамин также помогает расширять кровеносные сосуды, обеспечивая коже больше кислорода и питательных веществ.

Сочетайте продукты, богатые витамином E, с суперпродуктами, содержащими селен, потому что оба питательных вещества работают вместе, чтобы защитить от повреждения свободными радикалами. Другие продукты, содержащие большое количество витамина Е, включают миндаль, шпинат, семена подсолнечника и зародыши пшеницы.

Увеличьте потребление суперпродуктов, таких как фисташки или грецкие орехи, посыпав горстью салат или добавив их в зеленые смузи.

Суперпродукты, богатые антиоксидантами

Травы, специи и чаи содержат незначительное количество полезных антиоксидантов. Куркума, специя, содержащая активный ингредиент куркумин , помогает уменьшить воспаление, которое может нанести вред организму. Пряность отлично подходит для карри, овощных и мясных блюд, а также для смузи.

В одном исследовании ученые обнаружили, что куркумин может помочь снизить риск развития многих проблем со здоровьем, таких как рак, болезни сердца и воспалительные заболевания кишечника. Они также предполагают, что куркумин можно использовать для лечения воспалительных заболеваний кожи и ускорения заживления ран.

Между тем, результаты отдельного исследования показывают, что сочетание куркумы с черным перцем помогает организму усваивать содержащиеся в нем антиоксиданты. Зеленый и черный чай также являются отличным источником антиоксидантов, которые помогают сохранить вашу кожу чистой и здоровой.

Оливковое масло и кокосовое масло

Кокосовое масло подходит для блюд, которые готовятся на сильном огне, и для запекания, а оливковое масло идеально подходит для легкого обжаривания и заправки салатов, овощей и белков.

Вы также можете использовать кокосовое или оливковое масло в качестве местного увлажняющего крема. Используйте их, чтобы увлажнить кутикулу, смягчить лицо и избавиться от мозолей.

Нанесите оливковое масло на волосы, чтобы придать им блестящий блеск. Оливковое масло также придает сияние вашей коже.

Чтобы ваша кожа оставалась здоровой и гладкой, ежедневно пейте достаточно воды и ешьте суперпродукты, такие как авокадо, помидоры и листовая зелень.

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