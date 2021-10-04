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Грешно ли работать 4 октября в большой праздник Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

2:00:0010/4/2021Фото: pixabay.com
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В этот день свое жилье следует окропить святой водой, а углы и двери дома освятить тремя церковными свечами. Во время этого ритуала нужно читать молитву.

На праздник Воздвижения верующим людям обязательно нужно сходить в храм, по возможности исповедаться и причаститься, помолиться Чудотворному Кресту

4 октября - важная дата для православных людей. В этот день отмечается отдание праздника Воздвижения Креста Господня, одного из Двенадцати Великих праздников.

Святая императрица царица Елена поехала в Иерусалим с целью вернуть Крест, на котором был распят Господь Бог наш. Обнаружив Честной Крест, по приказу Константина Великого в Иерусалиме построили церковь, посвященную Воскресению Иисуса Христа. Он был освящен 26 сентября -13 сентября по старому календарю. На следующий день там был воздвигнут Крест Господень. В ознаменование этого события, Православная Церковь ежегодно совершает службу Воздвижения Креста.

На Воздвижение начинают покидать родные места птицы. Они улетают в теплые края. А земные гады змеи и ящерицы уползают на зимовку по норам. Это стало причиной запрета на прогулки в лесу. Поскольку гадюки могли укусить, пока ищут свою яму. Но и для них это будет греховно. Считается, если же змея укусила человека, то после смерти она в рай не попадет и замерзнет зимой.
На праздник Воздвижения верующим людям обязательно нужно сходить в храм, по возможности исповедаться и причаститься, помолиться Чудотворному Кресту.

Также в этот день свое жилье следует окропить святой водой, а углы и двери дома освятить тремя церковными свечами. Во время этого ритуала нужно читать молитву.

По народным традициям — это благоприятный день для заготовок на зиму. Это связано с поверьем, что в этот день окончательно наступает осень.

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традициипраздникиВоздвижение Креста Господняприметы 
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