Грешно ли работать 4 октября в большой праздник Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

4 октября - важная дата для православных людей. В этот день отмечается отдание праздника Воздвижения Креста Господня, одного из Двенадцати Великих праздников.
Святая императрица царица Елена поехала в Иерусалим с целью вернуть Крест, на котором был распят Господь Бог наш. Обнаружив Честной Крест, по приказу Константина Великого в Иерусалиме построили церковь, посвященную Воскресению Иисуса Христа. Он был освящен 26 сентября -13 сентября по старому календарю. На следующий день там был воздвигнут Крест Господень. В ознаменование этого события, Православная Церковь ежегодно совершает службу Воздвижения Креста.
На Воздвижение начинают покидать родные места птицы. Они улетают в теплые края. А земные гады змеи и ящерицы уползают на зимовку по норам. Это стало причиной запрета на прогулки в лесу. Поскольку гадюки могли укусить, пока ищут свою яму. Но и для них это будет греховно. Считается, если же змея укусила человека, то после смерти она в рай не попадет и замерзнет зимой.
На праздник Воздвижения верующим людям обязательно нужно сходить в храм, по возможности исповедаться и причаститься, помолиться Чудотворному Кресту.
Также в этот день свое жилье следует окропить святой водой, а углы и двери дома освятить тремя церковными свечами. Во время этого ритуала нужно читать молитву.
По народным традициям — это благоприятный день для заготовок на зиму. Это связано с поверьем, что в этот день окончательно наступает осень.