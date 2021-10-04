День учителя 2021: Как оригинально и необычно поздравить любимого учителя 5 октября

День учителя - праздник, отмечаемый каждый год, который посвящен дню наших трудолюбивых учителей. Этот праздник направлен на признание их важности.
Из-за значимости учителя в жизни каждого, празднуют День учителя 5 октября. Люди делают это, чтобы выразить признание и почтить всех преподавателей за их бесчисленный вклад в то, чтобы помочь нам стать лучше.
Так что, если у вас есть учитель, который помог, что-то понять, то необходимо его за это поблагодарить.
Чтобы развлечь учителей в школах и в вузах, студенты организовывают небольшую программу, разные конкурсы пения, танцев, а также тематические пьесы. Добрая традиция читать стихи на праздник, а также дарить цветы и заменять учителей в начальных классах.
Родители учеников также дарят памятные подарки их учителям и не забывают своих первых учителей, поздравляя их лично или по смс, если нет такой возможности.
Предыстория праздника
5 октября 1966 года ЮНЕСКО/МОТ организовали конференцию в Париже для уточнения статуса педагогов, и в конце конференции, те кто представлял ЮНЕСКО и МОТ подписали Рекомендацию этой Конференции. Впервые в этой Рекомендации были изложены права и обязанности учителей, а также разные взгляды на саму профессию преподавателя в мире.
5 октября 1994 года ЮНЕСКО учредила первый Всемирный день учителей. Это было для того, чтобы сосредоточить внимание на участии и развитии учителей. Кроме того необходимо было осветить проблемы и преимущества учителей в образовании. Дата 5 октября была выбрана потому что это была годовщина принятия Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО 1966 года.