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Опасная магнитная буря 5 октября 2021: к чему готовиться метеозависимым – геоудары могут ощутить даже молодые

3:00:2910/4/2021Фото: pixabay.com
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Самая мощная геомагнитная буря может повредить спутники, электросети и радиосвязь. Вспышка на Солнце может привести к возгоранию электрооборудования и в некоторых случаях даже вызвать пожары.

Магнитная буря возникает, когда солнце испускает огромное количество энергии в виде солнечных вспышек и выброса корональной массы

5 октября ожидается мощная магнитная буря, которая возьмет свое начало 4 октября. Ее мощность составит 4 балла, а длительность – двое суток.

Магнитная буря возникает, когда солнце испускает огромное количество энергии в виде солнечных вспышек и выброса корональной массы. Атмосферные эффекты ощущаются на Земле даже после того, как они происходят на Солнце, которое находится далеко от нее.

Самая мощная геомагнитная буря может повредить спутники, электросети и радиосвязь. Вспышка на Солнце может привести к возгоранию электрооборудования и в некоторых случаях даже вызвать пожары. Примером такого последствия служит супершторм в 1859 году – в этот день нашу планету буквально наэлектризовало: во многих странах прекратилось телеграфное сообщение — провода сыпали искрами, столбы загорелись, а телеграфные аппараты могли работать всего до полутора минут, поскольку были отключены от источников питания.
Хотя учеными до конца не доказано, что магнитные бури влияют на здоровье людей, метеопаты все же испытывают недомогания именно в период сильных магнитных возмущений. Считается, что больше всего страдают люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, а также младенцы. Но, в случае высокой геомагнитной активности, случается так, что и здоровые молодые люди могут почувствовать недомогание.

Симптомы у всех, как правило, примерно одинаковые:


  • Человек начинает чувствовать сильную беспричинную усталость;
  • Появляется головная боль;
  • Учащенное сердцебиение.
  • Изменение давления.

Даже у здоровых людей может повышаться раздражительность, может возникать необоснованное беспокойство, снижаться работоспособность.

Прежде всего, человек, пострадавший от магнитной бури, должен быть готов к ней. Предупрежденный синоптиками о предстоящих изменениях в геомагнитной среде, он должен для начала хорошо отоспаться. На отдохнувшем теле воздействие внешних раздражителей будет минимальным. Если человек здоров, он может вести свои обычные дела, как обычно, но не усложнять их дополнительными нагрузками. Нужно больше ходить и отдавать предпочтение легкой пище.

Накануне магнитной бури очень полезно принимать успокаивающие ванны с морской солью, экстрактом сосны, валерианой, мятой перечной, эфирными маслами апельсина и другими.

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