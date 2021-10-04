Сильнейшая молитва пророку Ионе, который отличается от всех других Боговых детей: когда и кому молиться, кого берет точно под защиту

Пророк Иона-один из второстепенных пророков в Святой Библии. В Книге Ионы Ветхого Завета есть повествование, описывающее приключения пророка. По преданию, Господь послал Иона в Ниневию проповедовать язычникам, но он пытался ослушаться Божьего повеления. Тогда его проглотила большая рыба — кит. И пророку пришлось находиться внутри рыбы три дня и три ночи. Осознав, что он совершил ошибку, Иона раскаялся и стал молиться Господу. Только тогда рыба отпустила Иону. На этот раз он подчинился повелению Господа и отправился в Ниневию. В первый же день Иона отправился в город. Он провозгласил: “Еще сорок дней, и Ниневия будет перевернута”. Ниневийцы верили Богу. Когда Бог увидел, что они пришли к вере и отвернулись от своих злых путей, он сжалился и не навлек на них разрушение.
Трехдневное пребывание святого Ионы во чреве кита было прообразом трехдневного пребывания Господа Иисуса Xриста во гробе.
Это главный пункт повествования, но главная идея – спасение через покаяние может быть даровано Богом не только иудеям, но и язычникам.
Святому возносят молитвы на церковном богослужении в день памяти пророка. Чаще всего в молитвах святому просят о помощи в делах, в укреплении веры. В этот день также молятся Богу об обретении веры и наставления на путь истинный, заблудшим душам.