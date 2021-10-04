Погода в Бердске 4 октября 2021: ждать ли осадков в первый день недели?

В понедельник, 4 октября, в Бердске установится преимущественно ясная погода, с небольшими осадками с утра.
Утром воздух прогреется до +1 градуса, к обеду не поднимется выше +4 по столбику термометра. При этом атмосферное давление поднимется 756 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит 85%. Ветер подует легкий восточный, с порывами до 1,2 м/с.
4 октября отмечается народный праздник Кондр да Ипат.
Родились святые в Малой Азии. В детстве вместе учились в одной обители. В зрелом возрасте Ипатий принял иночество, поскольку хотел находиться в молчании. Андрей посвятил себя служению людям. Он был очень ответственным проповедником христианства и занял место клирика. Оба святые отличались смирением и бескорыстной любовью к людям.
Кондрата и Ипата считали покровителями плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом. В это время начинали замолотки. С вечера топили овины — двухэтажные строения для молотьбы зерна. На нижнем этаже разводили костер, тепло от которого сквозь решетчатый пол проходило на верхний этаж, чтобы высушить снопы.