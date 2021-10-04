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Погода в Бердске 4 октября 2021: ждать ли осадков в первый день недели?

11:30:5810/3/2021Фото: pixabay.com
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В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом. В это время начинали замолотки.

Кондрата и Ипата считали покровителями плодородия и земледелия

В понедельник, 4 октября, в Бердске установится преимущественно ясная погода, с небольшими осадками с утра.

Утром воздух прогреется до +1 градуса, к обеду не поднимется выше +4 по столбику термометра. При этом атмосферное давление поднимется 756 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит 85%. Ветер подует легкий восточный, с порывами до 1,2 м/с.

4 октября отмечается народный праздник Кондр да Ипат.

Родились святые в Малой Азии. В детстве вместе учились в одной обители. В зрелом возрасте Ипатий принял иночество, поскольку хотел находиться в молчании. Андрей посвятил себя служению людям. Он был очень ответственным проповедником христианства и занял место клирика. Оба святые отличались смирением и бескорыстной любовью к людям.

Кондрата и Ипата считали покровителями плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом. В это время начинали замолотки. С вечера топили овины — двухэтажные строения для молотьбы зерна. На нижнем этаже разводили костер, тепло от которого сквозь решетчатый пол проходило на верхний этаж, чтобы высушить снопы.

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традицииКондрат да Ипатприметы погода в Бердске 4 октября
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