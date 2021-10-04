Почему категорически запрещено есть рыбу и рыбачить 5 октября по народным приметам?

5 октября в народе отмечается день Ионы и Фоки.
По преданию, Господь повелел Ионе посетить город и прочесть там проповедь людям, погрязшим в грехах. Но Иона не послушал веления и сел не на тот корабль, и поплыл в другу сторону. В море возник сильнейший шторм. Тогда люди на судне решили проверить, кто виновник гнева Божьего. Для этого они бросили жребий, который указал на Иону. Путешественник сказал, что ослушался указа Господнего, и сам попросился за борт, чтобы остановить бурю. В этот момент в море вышел огромный кит и проглотил Иону. Внутри него проповедник находился трое суток. После долгих молитв, кит выбросил его на сушу— Иона не пострадал. Приехав все-таки в город, он прочитал проповедь горожанам, после чего они покаялись, и город остался цел и невредим.
В этот день запрещено есть рыбу, поскольку Иона побывал во чреве кита.
Поскольку рыбу и морепродукты в день Ионы и Фоки запрещено употреблять, то хозяйки в этот день готовили разные блюда из редьки, которую к этому времени успели убрать с огорода.
Также на праздник запрещено рыбачить, в память об искуплении грехов Ионы в чреве кита.
Не следует в этот день бить палкой по земле и сжигать старые веники.
В народе раньше ходило поверье, что этот день неблагополучный, потому что сильный ветер несет с собой сглаз, болезни и нечистую силу.