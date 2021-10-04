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Какой сегодня церковный праздник 4 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:4710/3/2021Фото: pixabay.com
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Этот день люди стараются провести в работе. Считается, что труд будет вознагражден благополучием.

Погода этого дня продержится без изменений четыре недели

Православные праздники 4 октября 2021 года

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Апостола от 70-ти Кодрата
Обретение мощей святителя Димитрия Ростовского, митрополита
Преподобного Даниила Шужгорского
Преподобного Иосифа Заоникиевского (Вологодского)

Народные праздники и приметы

Кондрат да Ипат
По календарю в этот день чтут память апостола от 70 Кодрата Афинского, епископа и святого мученика Ипатия, епископа Ефисского.

Этот день люди стараются провести в работе. Считается, что труд будет вознагражден благополучием. Лучше всего этот день подходит для удобрения почвы. Лениться в этот праздник запрещено.

Также к этому сроку начинается молотьба зерна. По традиции работников с утра кормят овсяной кашей, а вечером – пирогами и домашним пивом.

Если в этот день резко похолодало, то зима будет морозной.

Приметы

  • Погода этого дня продержится без изменений четыре недели.
  • Если погода солнечная и теплая, но ветер дует с Северо–востока или Севера, то зима будет холодной.
  • Какая погода на Матвея – такой она будет еще 4 недели.
  • Если в этот день ясно при резком северо–восточном ветре, то быть холодной зиме.
  • Высокие перистые облака с завитками идут медленно – погода наладится.

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