30 лучших бронзовых подарков на восьмую «бронзовую» годовщину свадьбы

У каждой годовщины и последующих годовщин свадьбы есть определенные традиционные ассоциации. По традиции бронза является символом 8-й годовщины свадьбы, поэтому многие называют ее «бронзовой годовщиной».
Бронза - это комбинация меди (которая олицетворяет удачу) и олова (которая олицетворяет прочность), что делает любую комбинацию этих металлов прекрасным подарком к юбилею, пишет yourtango.com.
И чтобы вдохновить вас на получение специальных бронзовых подарков на годовщину своего супруга, мы собрали для вас отличные варианты, которые обязательно сделают ваше заявление.
Ждем 8 лет любви и еще много впереди!
30 лучших бронзовых подарков на 8-летнюю годовщину свадьбы для него или для нее
1. Кулон из искусственной бронзы и желтого кварца
Для супругов, которые любят носить изящные украшения, этот великолепный кулон представляет собой полированную пластину из оранжевого кварца из плетеной бронзы, которая висит на бронзовой цепочке с открытыми звеньями. Цвета идеально дополняют друг друга, а также тот наряд, который надели на юбилейный ужин.
2. Промышленные зубчатые форзацы бронзового цвета.
Старинный вид этих подставок для книг делает их еще более привлекательными и прекрасно смотрится на книжных полках. Сделанные из смолы и имеющие бронзовый вид, они могут использоваться для удержания книг на месте или отображаться как классная каминная полка.
( Amazon )
3. Retroworks Bronze Cryptex
Если вы и ваш партнер любите хорошую охоту на мусорщиков или игры, использование криптекса - это интересный и увлекательный способ передать сообщение. Будь то направление на секретное свидание или просто записка, выражающая вашу любовь , им придется использовать свой мозг, чтобы разблокировать код.
( Amazon )
4. Звуковая волна песни
Есть ли какая-то особенная песня, которую вы любите послушать вместе? Может быть, это был ваш первый танец в супружеской паре или песня, которая заставила вас влюбиться. В любом случае сделайте его персонализированным как звуковую волну, чтобы вы могли смотреть на него каждый раз, когда вспоминаете.
5. Ожерелье для настройки медитации LOVETUNER
Ожерелье LOVETUNER слышно на частоте 528 Гц, также известной как «частота любви». Это не только успокаивает вас, снижает стресс и приводит к более полноценным сеансам медитации, но и является отличным подарком для супруга, которому нужно немного снять стресс.
6. Bronze Bird Nest Ювелирное дерево и подставка-органайзер.
Куда ваш партнер положит все прекрасные украшения, которые вы приобрели за эти годы? Конечно, на этом дереве птичьего гнезда. Он элегантен, красив и вмещает серьги, кольца, браслеты, ожерелья и многое другое.
( Амазон )
7. Бронзовая керамика, бокал для вина без ножки.
Эти фужеры классные, но сохраняют землистые качества керамики и имеют бронзовую глазурь с глянцевым черным покрытием. Теперь, когда вы вместе выпьете бокал любимого напитка, вам будет напоминать, сколько денег ушло на его приготовление.
8. Персонализированная настенная табличка с фамильным деревом.
Супружеские пары хотят оглянуться на все, чего они достигли за последние несколько лет как в качестве партнеров, так и в качестве родителей. Разместите это напоминание о вашей растущей семье с указанием даты по вашему выбору.
( Амазон )
9. Прозрачный бронзирующий оттенок Dr. Hauschka.
Ничто так не говорит о бронзовом юбилее, как настоящий бронзатор! Вместо того, чтобы сидеть на солнце весь день, вы можете получить то же бронзовое сияние без каких-либо усилий. Просто добавьте формулу к своему обычному увлажняющему крему, чтобы получить красивое сияние, поцелованное солнцем.
( Амазон )
10. Бронзовые чаши для украшений в форме сердца.
Этот великолепный набор из бронзы отлично подойдет в качестве акцента в вашем доме. Он напоминает яйца для гнезд. Наименьшее сердце находится внутри большего сердца, которое покрыто глянцевой черной глазурью внутри и бронзовой снаружи.
11. Запонки с монограммой из золотой бронзы.
Добавьте немного изящества его строгому костюму и галстуку, подарив ему эти простые и чистые запонки с монограммой. Они сделаны вручную и могут быть украшены инициалами вашего супруга.
12. Многоразовая кофейная кружка Kafe in the Box.
Откажитесь от одноразовых кофейных чашек и переключитесь на экологически чистый и защищенный от брызг вариант. Он легкий, с двойными стенками и «обнимает» ваши губы, когда вы пьете из него, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы пролить вкусный кофе .
( Амазон )
13. Браслет Don Lucas Bronze DL Charm
Для пары, которая действительно хочет побаловать друг друга в этот юбилей, этот браслет-подвеска на заказ станет прекрасным дополнением любого гардероба. Изготовленные вручную самим Доном Лукасом амулеты из бронзового браслета можно добавлять или снимать, чтобы сохранить самые лучшие воспоминания.
14. Сумка через плечо Burberry из кожи и винтажной клетки в клетку.
У некоторых женщин дорогой вкус, и после всех этих лет, проведенных вместе, пора мужьям побаловать своих жен этим драгоценным камнем. Эта дизайнерская сумка, созданная в Италии, сделана из кожи и клетки и оснащена кнопками и съемным ремешком. Кроме того, его можно носить как клатч или кошелек через плечо!
( Burberry, 1350 долларов).
15. Мужские очки для виски Tom Dixon Tank
Тайник любого любителя виски не обходится без нескольких великолепных бокалов, из которых можно выпить. Этот набор из двух стаканов lowball изготовлен из выдувного прозрачного стекла, а медные детали расписаны вручную для создания элегантного образа.
( Амазон)
16. Медные кружки Advanced Mixology Moscow Mule.
В этот набор входят не только четыре медных кружки ручной работы, но и подходящие деревянные подставки. На каждом муле есть налет, от которого они будут сиять на долгие годы. Выпьем!
( Амазон )
17. Металлическая роза ручной ковки MetalArt
Эта металлическая роза, окрашенная в бронзу, является подарком вашей вечной любви и выражением вашего обожания. Поставьте его на стол, полку или камин, чтобы вам всегда напоминали о вашей любви друг к другу.
( Амазон )
18. Искусство стены декоративного дерева Sunjoy Linda
Нет ничего прекраснее природы, и теперь вы и ваш супруг можете ценить ее каждый день в своем доме. На этом металлическом изделии изображено большое дерево, на ветвях которого сидят птицы, символизирующие круг жизни .
( Амазон )
19. Вудстокские куранты
Эти мелодии, настроенные вручную на пентатонику с пятью нотами, создают воодушевляющую гармонию, которая украсит ваш задний двор или дом. Позвольте ему работать с ветром, чтобы создавать прекрасные ноты, которые вы сможете по-настоящему оценить вместе.
( Амазон )
20. Винтажная рамка для фотографий
Эта винтажная рамка великолепна и идеально подходит для показа вашей свадебной фотографии. Теперь вы сможете смотреть в тот момент времени, когда начало вашей совместной жизни было совершенно новым.
( Амазон )
21. Бронзовые персонализированные тексты и государственная настенная роспись
Если ваш штат имеет большое значение для вас и вашего супруга, отметьте эту годовщину персонализированным принтом с вашей любимой цветовой схемой, песней и государством, в котором вы вместе вошли в историю. Вы даже можете указать координаты того места, где у вас был особенный день.
22. Бронзовая открывалка для бутылок
С этой открывашкой для бутылок из бронзового чугуна в стиле ретро вы никогда больше не будете открывать пиво таким же образом. Повесьте его на стену, чтобы вам было легче открыть напиток для мужа, как пирог, или когда вы захотите побаловать себя игристым напитком.
23. Сандалии Keen Newport Hydro
Пары, которые любят вместе ходить в походы и исследовать все окрестности, отлично подойдут для этих сандалий, созданных для работы на суше и в воде. Сандалии имеют гидрофобную подкладку, благодаря которой они быстро сохнут и в них очень удобно ходить.
24. Анодированный антипригарный набор посуды для дома Anolon Advanced из 11 предметов.
Устали использовать разные кастрюли и сковороды во время готовки? Получите то, что понравится вам и вашему супругу, с этим набором посуды из 11 предметов! Набор выполнен в холодном бронзовом цвете и включает в себя кастрюли, кастрюлю, соте под крышкой с ручкой-помощником, сковороду и сковороду с антипригарным покрытием.
25. Персонализированный бронзовый медиатор с ручной штамповкой.
Для удивительной рок-звезды в вашей жизни этот медиатор проштампован вручную, и на него можно добавить инициалы, имя или короткое любовное послание вашего партнера. Вы даже можете добавить отверстие, чтобы сделать его подвеской.
26. Коллекция постельного белья Burnish Bronze.
Эта коллекция постельного белья gorgoeus привнесет в спальню немного нового изящества. Будь то кровать размера «queen-size» или «king-size», вы почувствуете, что находитесь в роскошном отпуске - прямо из собственного дома!
27. Нарядные часы Bulova
Классный аксессуар к любому оборудованию из своего гардероба , эти часы включает в себя восемь-хенде кварцевого механизма хронографа с частотой колебаний 262kHz, так что время всегда будет точным. Он также отличается бронзовыми вставками и черным кожаным ремешком.
( Амазон )
28. Бронзовый браслет-манжета.
Этот великолепный браслет-манжета изысканный и придаст изящества любому наряду. Добавьте его в свою коллекцию украшений, чтобы продемонстрировать, насколько он блестящий, гладкий и модный.
29. ELK Lighting Elizabethan Collection Люстра из темной бронзы.
Эта красивая люстра придаст новый вид дому, в котором вы живете вместе. Сделанный из хрусталя и металла, его стиль эпохи Возрождения в стиле Нью-Эйдж обязательно добавит идеальный акцент в вашу гостиную, кухню или фойе.
30. Настольная стойка для бутылок вина Ryleigh в бронзе
Если у вас все еще есть бутылка вина, сохраненная после свадьбы или медового месяца, выставьте ее на обозрение с помощью этой настольной винной стойки для сна. Вы даже можете сохранить бутылку с 8-й годовщины свадьбы и пообещать открыть ее через 10 лет!