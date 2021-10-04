Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 октября 2021 в России и мире

12:20:2610/4/2021Фото: pixabay.com
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 4 октября 2021 года.

4 октября начало - Всемирной недели космоса

• День рождения интернет-проекта «Какой Сегодня Праздник»
• Международный день врача (International Doctor`s Day)
• Всемирный день защиты животных (World Animal Day)
• День космических войск РФ
• День славянского бога Сварога
• Всемирный день архитектуры (World Architecture Day)
• День войск гражданской обороны МЧС РФ
• День ответов на незаданные вопросы
• Всемирный день предотвращения издевательств (World Day Of Bullying Prevention)
• Всемирная неделя космоса (World Space Week)
• Международный день гудка на флейте (International Toot Your Flute Day)
• Всемирный день жилища, День Хабитат (World Habitat Day)
• Католический праздник святого Франциска Ассизского (Feast of Saint Francis Of Assisi)
• День водки (National Vodka Day) - США
• День плюшек с корицей (Kanelbullens Dag) - Швеция
• День детского здоровья (Child Health Day) - США
• День сотрудников ветеринарной милиции - Украина
• День благодарения (Thanksgiving Day) - Сент-Люсия
• День мира и согласия - Мозамбик
• День тако (Taco Day) - США
• День кораблей в бутылках (National Ships-in-Bottles Day) - США
• День труда, День восьми часов (Labour Day) - Австралия
• День улучшения вашего офиса (Improve Your Office Day) - США
• eDay - Новая Зеландия
• День любителей гольфа (National Golf Lover`s Day) - США
• День независимости - Лесото
• День территории (Territory Day) - Остров Рождества
• День добычи торфа (Peat Cutting Monday) - Фолклендские острова
• День штурма Фридрихштадта (Assault on Friedrichstadt Day) - Дания
• День консигнации (National Consignment Day) - США
• День «Десять-четыре» (Ten-Four Day) - США
• Именины у Андрея, Даниила, Дмитрия, Иосифа, Алексея, Виктора, Евсевия, Назара, Розалии, Франциска
• Кондратьев день (Кондрат да Ипат)

Важные события
• 4 октября 1675 года запатентованы карманные часы
• 4 октября 1812 года в Крыму основан Никитский ботанический сад
• 4 октября 1916 года основан город Романов-на-Мурмане, ныне - Мурманск
• 4 октября 1930 года в Москве основан Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА)
• 4 октября 1957 года осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли
• 4 октября 1976 года открылся Челябинский государственный университет

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникикакой сегодня праздникважные событиякакой сегодня день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 октября 2021 в России и мире
12:20:26 10/4/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 октября 2021 в России и мире
Погода в Бердске 4 октября 2021: ждать ли осадков в первый день недели?
11:30:58 10/3/2021
Погода в Бердске 4 октября 2021: ждать ли осадков в первый день недели?
Какой сегодня церковный праздник 4 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:47 10/3/2021
Какой сегодня церковный праздник 4 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Барсиков и Мусечек и их хозяев со Всемирным днем животных: милые добрые поздравления
11:10:23 10/3/2021
Барсиков и Мусечек и их хозяев со Всемирным днем животных: милые добрые поздравления
Небесные открытки Отдание праздника Воздвижения Креста Господня для каждого верующего 4 октября
9:12:00 10/3/2021
Небесные открытки Отдание праздника Воздвижения Креста Господня для каждого верующего 4 октября
30 лучших бронзовых подарков на восьмую «бронзовую» годовщину свадьбы
7:00:44 10/3/2021
30 лучших бронзовых подарков на восьмую «бронзовую» годовщину свадьбы
Благоприятные дни по лунному календарю для внесения удобрений, подрезки и посадки деревьев и кустов в октябре 2021 года
4:00:31 10/3/2021
Благоприятные дни по лунному календарю для внесения удобрений, подрезки и посадки деревьев и кустов в октябре 2021 года
4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях
4:00:24 10/3/2021
4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях
4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях
3:46:03 10/3/2021
4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях
Бриллиант весом 4,38 карата обнаружила отдыхающая пара в государственном парке США
3:25:45 10/3/2021
Бриллиант весом 4,38 карата обнаружила отдыхающая пара в государственном парке США