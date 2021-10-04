Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 4 октября 2021 в России и мире

• День рождения интернет-проекта «Какой Сегодня Праздник»
• Международный день врача (International Doctor`s Day)
• Всемирный день защиты животных (World Animal Day)
• День космических войск РФ
• День славянского бога Сварога
• Всемирный день архитектуры (World Architecture Day)
• День войск гражданской обороны МЧС РФ
• День ответов на незаданные вопросы
• Всемирный день предотвращения издевательств (World Day Of Bullying Prevention)
• Всемирная неделя космоса (World Space Week)
• Международный день гудка на флейте (International Toot Your Flute Day)
• Всемирный день жилища, День Хабитат (World Habitat Day)
• Католический праздник святого Франциска Ассизского (Feast of Saint Francis Of Assisi)
• День водки (National Vodka Day) - США
• День плюшек с корицей (Kanelbullens Dag) - Швеция
• День детского здоровья (Child Health Day) - США
• День сотрудников ветеринарной милиции - Украина
• День благодарения (Thanksgiving Day) - Сент-Люсия
• День мира и согласия - Мозамбик
• День тако (Taco Day) - США
• День кораблей в бутылках (National Ships-in-Bottles Day) - США
• День труда, День восьми часов (Labour Day) - Австралия
• День улучшения вашего офиса (Improve Your Office Day) - США
• eDay - Новая Зеландия
• День любителей гольфа (National Golf Lover`s Day) - США
• День независимости - Лесото
• День территории (Territory Day) - Остров Рождества
• День добычи торфа (Peat Cutting Monday) - Фолклендские острова
• День штурма Фридрихштадта (Assault on Friedrichstadt Day) - Дания
• День консигнации (National Consignment Day) - США
• День «Десять-четыре» (Ten-Four Day) - США
• Именины у Андрея, Даниила, Дмитрия, Иосифа, Алексея, Виктора, Евсевия, Назара, Розалии, Франциска
• Кондратьев день (Кондрат да Ипат)
Важные события
• 4 октября 1675 года запатентованы карманные часы
• 4 октября 1812 года в Крыму основан Никитский ботанический сад
• 4 октября 1916 года основан город Романов-на-Мурмане, ныне - Мурманск
• 4 октября 1930 года в Москве основан Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА)
• 4 октября 1957 года осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли
• 4 октября 1976 года открылся Челябинский государственный университет
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru