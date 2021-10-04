Мигрень, курение и чрезмерный алкоголь становятся причиной инсульта: какие симптомы предынсультного состояния

Инсультация может случиться с кем угодно, но есть некоторые вещи, которые увеличивают ваш риск, а также способы снизить ваш риск. Факторы образа жизни играют большую роль, но есть также определенные недуги, которые могут увеличить ваш риск.
В Великобритании 1,3 миллиона человек, перенесших инсульт, и около 100 000 человек ежегодно страдают инсультом. Определенные медицинские условия могут увеличить риск инсульта, и с возрастом мы подвергаемся более высокому риску, пишет express.co.uk.
Инсульт - серьезное заболевание. Это происходит, когда кровоснабжение части мозга прекращается, и клетки мозга умирают. Возможно, один из менее известных факторов риска связан с головной болью.
По данным Stroke Association, мигрень не вызывает инсульта, но если у вас мигрень с аурой, у вас немного выше риск инсульта.
По данным благотворительной организации, около 30 процентов людей, страдающих мигренью, страдают мигренью с аурой.
Они, как правило, начинаются с «ауры», когда определенные симптомы развиваются постепенно в течение 5–30 минут и длятся менее одного часа. Головная боль может возникать вместе с аурой или после нее.
У этих симптомов есть три основные области.
Во-первых, визуальные изменения. Это наиболее распространенный симптом ауры, изменения могут включать мигание света или пустые точки.
Мигрень с ощущениями, такими как иголки, покалывание или онемение, слабость или ощущение вращения, также относятся к этой категории.
Реже у вас могут быть трудности с речью или слухом, чувство страха или замешательства и даже паралич.
«Насколько нам известно, мигрень не вызывает инсультов. Однако у некоторых людей мигрень может увеличить риск инсульта.
«Это не означает, что у них будет инсульт, потому что у них есть мигрень, но шансы, что у них будет один, выше, чем если бы у них не было мигрени», - заявляет The Migraine Trust.
Тем не менее, исследования показывают, что риск ишемического инсульта повышается у женщин с аурой мигрени в возрасте до 45 лет, женщин, использующих оральные контрацептивы, курящих женщин и людей, впервые страдающих мигренью с аурой после 50 лет.
«У пожилых людей, страдающих мигренью, данные не показывают, что мигрень является фактором риска инсульта», - заявляет благотворительная организация.
Как фактор риска вы не можете изменить мигрень аурой. Однако есть некоторые вещи, которые могут помочь управлять другими факторами риска инсульта.
Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя повышает риск инсульта, и правительство Великобритании считает, что лучше выпивать не более 14 единиц в неделю и распределять дозы в течение недели.
Курение удваивает риск смерти от инсульта, «но как только вы бросаете курить, риск инсульта сразу же начинает снижаться», - заявляет Ассоциация по борьбе с инсультом.
Избыточный вес или ожирение также могут повысить риск инсульта.
Инсульт - это неотложная медицинская помощь, и если вы думаете, что у вас или у кого-то другой инсульт, немедленно звоните по телефону 999 и просите скорую помощь, сообщает NHS.
Один из основных симптомов инсульта можно увидеть на лице. Лицо человека могло опускаться набок, он не мог улыбаться, или его рот или глаз могли опускаться.
Человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их там.
Их речь также может быть запутанной, и у них также могут быть проблемы с пониманием того, что вы им говорите.