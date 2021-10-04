Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мигрень, курение и чрезмерный алкоголь становятся причиной инсульта: какие симптомы предынсультного состояния

3:10:2010/4/2021Фото: pixabay.com
0

Они, как правило, начинаются с «ауры», когда определенные симптомы развиваются постепенно в течение 5–30 минут и длятся менее одного часа. Головная боль может возникать вместе с аурой или после нее.

женщина
Возможно, один из менее известных факторов риска связан с головной болью

Инсультация может случиться с кем угодно, но есть некоторые вещи, которые увеличивают ваш риск, а также способы снизить ваш риск. Факторы образа жизни играют большую роль, но есть также определенные недуги, которые могут увеличить ваш риск.

В Великобритании 1,3 миллиона человек, перенесших инсульт, и около 100 000 человек ежегодно страдают инсультом. Определенные медицинские условия могут увеличить риск инсульта, и с возрастом мы подвергаемся более высокому риску, пишет express.co.uk.

Инсульт - серьезное заболевание. Это происходит, когда кровоснабжение части мозга прекращается, и клетки мозга умирают. Возможно, один из менее известных факторов риска связан с головной болью.

По данным Stroke Association, мигрень не вызывает инсульта, но если у вас мигрень с аурой, у вас немного выше риск инсульта.

По данным благотворительной организации, около 30 процентов людей, страдающих мигренью, страдают мигренью с аурой.

Они, как правило, начинаются с «ауры», когда определенные симптомы развиваются постепенно в течение 5–30 минут и длятся менее одного часа. Головная боль может возникать вместе с аурой или после нее.

У этих симптомов есть три основные области.

Во-первых, визуальные изменения. Это наиболее распространенный симптом ауры, изменения могут включать мигание света или пустые точки.

Мигрень с ощущениями, такими как иголки, покалывание или онемение, слабость или ощущение вращения, также относятся к этой категории.

Реже у вас могут быть трудности с речью или слухом, чувство страха или замешательства и даже паралич.

«Насколько нам известно, мигрень не вызывает инсультов. Однако у некоторых людей мигрень может увеличить риск инсульта.

«Это не означает, что у них будет инсульт, потому что у них есть мигрень, но шансы, что у них будет один, выше, чем если бы у них не было мигрени», - заявляет The Migraine Trust.

Тем не менее, исследования показывают, что риск ишемического инсульта повышается у женщин с аурой мигрени в возрасте до 45 лет, женщин, использующих оральные контрацептивы, курящих женщин и людей, впервые страдающих мигренью с аурой после 50 лет.

«У пожилых людей, страдающих мигренью, данные не показывают, что мигрень является фактором риска инсульта», - заявляет благотворительная организация.

Как фактор риска вы не можете изменить мигрень аурой. Однако есть некоторые вещи, которые могут помочь управлять другими факторами риска инсульта.

Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя повышает риск инсульта, и правительство Великобритании считает, что лучше выпивать не более 14 единиц в неделю и распределять дозы в течение недели.

Курение удваивает риск смерти от инсульта, «но как только вы бросаете курить, риск инсульта сразу же начинает снижаться», - заявляет Ассоциация по борьбе с инсультом.

Избыточный вес или ожирение также могут повысить риск инсульта.

Инсульт - это неотложная медицинская помощь, и если вы думаете, что у вас или у кого-то другой инсульт, немедленно звоните по телефону 999 и просите скорую помощь, сообщает NHS.

Один из основных симптомов инсульта можно увидеть на лице. Лицо человека могло опускаться набок, он не мог улыбаться, или его рот или глаз могли опускаться.

Человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их там.

Их речь также может быть запутанной, и у них также могут быть проблемы с пониманием того, что вы им говорите.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
помощьзаболеваниеинсультсимптомырискиNHSThe Migraine TrustStroke Association
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой фактор есть у вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мигрень, курение и чрезмерный алкоголь становятся причиной инсульта: какие симптомы предынсультного состояния
3:10:20 10/4/2021
Мигрень, курение и чрезмерный алкоголь становятся причиной инсульта: какие симптомы предынсультного состояния
5 октября — День смерти пророка Мухаммеда: как правоверные мусульмане обязаны по Корану прожить день
3:00:55 10/4/2021
5 октября — День смерти пророка Мухаммеда: как правоверные мусульмане обязаны по Корану прожить день
В колонии №9 Новосибирска осужденные пенсионерки прошлись по подиуму в ретро-нарядах
2:53:02 10/4/2021
В колонии №9 Новосибирска осужденные пенсионерки прошлись по подиуму в ретро-нарядах
Путин объявил новый праздник в России: Он будет отмечаться в третье воскресенье октября
2:32:29 10/4/2021
Путин объявил новый праздник в России: Он будет отмечаться в третье воскресенье октября
В Новосибирске «Сибирский Гигант» требуют признать банкротом за долг в свыше 36 млн рублей
2:22:19 10/4/2021
В Новосибирске «Сибирский Гигант» требуют признать банкротом за долг в свыше 36 млн рублей
Боль остается на годы от жестокого обращения: как излечить себя от прошлых душевных ран - четыре правила самоизлечения
2:15:28 10/4/2021
Боль остается на годы от жестокого обращения: как излечить себя от прошлых душевных ран - четыре правила самоизлечения
Глава Минздрава: В России заражаются коронавирусом только 2% вакцинированных россиян
2:05:24 10/4/2021
Глава Минздрава: В России заражаются коронавирусом только 2% вакцинированных россиян
Денежная вода – ритуал на привлечение крупной суммы денег в Новолуние
2:00:29 10/4/2021
Денежная вода – ритуал на привлечение крупной суммы денег в Новолуние
БердскВ Бердске в канун Дня учителя наградили лучших педагогов
1:54:55 10/4/2021
В Бердске в канун Дня учителя наградили лучших педагогов
В Одинцово сын 8 месяцев жил с трупами родителей в квартире: Их пенсию он снимал исправно
1:25:09 10/4/2021
В Одинцово сын 8 месяцев жил с трупами родителей в квартире: Их пенсию он снимал исправно