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03.10
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Симптомы инсульта: как определить три различных типа инсульта

6:00:4810/3/2021Фото: express.co.uk
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Инсульт - это мозговая атака, которая случается, когда прекращается кровоснабжение части мозга, что приводит к гибели клеток мозга.

женщина, инсульт
Повреждение клеток мозга влияет на работу тела, в том числе на то, как вы думаете и чувствуете

Симптомы инсульта варьируются от человека к человеку в зависимости от ряда факторов. Вот как определить три разных типа инсульта.

Ежегодно в Великобритании около 100000 человек страдают инсультом, и в Великобритании насчитывается 1,3 миллиона выживших после инсульта . Очень важно понимать симптомы инсульта, потому что чем раньше вы получите лечение, тем меньше у вас будет повреждений. Express.co.uk раскрывает основные симптомы инсульта и разницу между тремя типами.

Инсульт - это мозговая атака, которая случается, когда прекращается кровоснабжение части мозга, что приводит к гибели клеток мозга.

Повреждение клеток мозга влияет на работу тела, в том числе на то, как вы думаете и чувствуете.

Один инсульт случается каждые пять минут в Великобритании, поэтому очень важно знать, как распознать признаки инсульта у себя и у кого-то еще.

Как определить три разных типа инсульта

Существует три различных типа инсульта - ишемический, геморрагический и транзиторные ишемические атаки.

Симптомы инсульта в меньшей степени зависят от типа инсульта и в большей степени от того, в каком месте головного мозга произошел инсульт, и насколько велика поврежденная область.

Хотя эффект от каждого удара разный, основными симптомами являются:

Проблемы с движением и равновесием
Проблемы со связью
Проблемы с памятью, концентрацией и мышлением (познание)
Проблемы со способностью замечать вещи сбоку (пространственное пренебрежение)
Проблемы со зрением
Проблемы с глотанием
Проблемы с мочевым пузырем и кишечником
Утомляемость (сильная усталость)

Тест FAST поможет вам быстрее распознать признаки:

Слабость лица: может ли человек улыбнуться? Их рот или глаза отвисли?
Слабость в руках : может ли человек поднять обе руки?
Проблемы с речью: может ли человек говорить четко и понимать, что вы говорите?
Пора звонить по номеру 999: если вы видите какой-либо из этих знаков.

Express.co.uk раскрывает различия между каждым типом инсульта.

Ишемический инсульт

Ишемический инсульт - самый распространенный тип инсульта, составляющий около 85 процентов всех инсультов.

Этот тип инсульта вызывается закупоркой, перекрывающей кровоснабжение головного мозга, и чаще всего встречается в возрасте старше 70 лет.

Ишемический инсульт случается из-за атеросклероза, болезни мелких сосудов, сердечных заболеваний или расслоения артерии, и к ним следует относиться как к неотложной медицинской помощи.

Около 12 процентов людей, перенесших ишемический инсульт, имеют право на тромболизис в качестве лечения, но другие возможные методы лечения могут включать тромбэктомию или хирургическое вмешательство.

Признаки ишемического инсульта ничем не отличаются от основных симптомов, перечисленных выше.

Геморрагический инсульт

Около 15 процентов инсультов - это геморрагические инсульты.

Они вызваны кровотечением в головном мозге или вокруг него и чаще встречаются в возрасте от 45 до 70 лет.

Двумя основными типами геморрагического инсульта являются кровотечение в головном мозге и кровотечение на поверхности мозга.

По данным Ассоциации инсультов, при геморрагическом инсульте у некоторых людей возникает внезапная сильная головная боль или очень жесткая шея с рвотой во время геморрагического инсульта.

Однако основные признаки геморрагического инсульта такие же, как и у других инсультов.

Транзиторная ишемическая атака (ТИА)

Преходящая ишемическая атака или ТИА также известна как мини-инсульт.

Этот вид инсульта аналогичен обычному инсульту, но его симптомы длятся недолго.

Это связано с тем, что блокировка, препятствующая попаданию крови в мозг, носит временный характер.

Симптомы те же, но когда сгусток отойдет, симптомы исчезнут.

Ассоциация инсульта предупреждает: «ТИА имеет те же основные симптомы, что и инсульт.

«Возможно, после этого вы почувствуете, что с вами все в порядке, но очень важно немедленно обратиться за медицинской помощью».

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