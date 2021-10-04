Симптомы инсульта: как определить три различных типа инсульта

Симптомы инсульта варьируются от человека к человеку в зависимости от ряда факторов. Вот как определить три разных типа инсульта.
Ежегодно в Великобритании около 100000 человек страдают инсультом, и в Великобритании насчитывается 1,3 миллиона выживших после инсульта . Очень важно понимать симптомы инсульта, потому что чем раньше вы получите лечение, тем меньше у вас будет повреждений. Express.co.uk раскрывает основные симптомы инсульта и разницу между тремя типами.
Инсульт - это мозговая атака, которая случается, когда прекращается кровоснабжение части мозга, что приводит к гибели клеток мозга.
Повреждение клеток мозга влияет на работу тела, в том числе на то, как вы думаете и чувствуете.
Один инсульт случается каждые пять минут в Великобритании, поэтому очень важно знать, как распознать признаки инсульта у себя и у кого-то еще.
Как определить три разных типа инсульта
Существует три различных типа инсульта - ишемический, геморрагический и транзиторные ишемические атаки.
Симптомы инсульта в меньшей степени зависят от типа инсульта и в большей степени от того, в каком месте головного мозга произошел инсульт, и насколько велика поврежденная область.
Хотя эффект от каждого удара разный, основными симптомами являются:
Проблемы с движением и равновесием
Проблемы со связью
Проблемы с памятью, концентрацией и мышлением (познание)
Проблемы со способностью замечать вещи сбоку (пространственное пренебрежение)
Проблемы со зрением
Проблемы с глотанием
Проблемы с мочевым пузырем и кишечником
Утомляемость (сильная усталость)
Тест FAST поможет вам быстрее распознать признаки:
Слабость лица: может ли человек улыбнуться? Их рот или глаза отвисли?
Слабость в руках : может ли человек поднять обе руки?
Проблемы с речью: может ли человек говорить четко и понимать, что вы говорите?
Пора звонить по номеру 999: если вы видите какой-либо из этих знаков.
Express.co.uk раскрывает различия между каждым типом инсульта.
Ишемический инсульт
Ишемический инсульт - самый распространенный тип инсульта, составляющий около 85 процентов всех инсультов.
Этот тип инсульта вызывается закупоркой, перекрывающей кровоснабжение головного мозга, и чаще всего встречается в возрасте старше 70 лет.
Ишемический инсульт случается из-за атеросклероза, болезни мелких сосудов, сердечных заболеваний или расслоения артерии, и к ним следует относиться как к неотложной медицинской помощи.
Около 12 процентов людей, перенесших ишемический инсульт, имеют право на тромболизис в качестве лечения, но другие возможные методы лечения могут включать тромбэктомию или хирургическое вмешательство.
Признаки ишемического инсульта ничем не отличаются от основных симптомов, перечисленных выше.
Геморрагический инсульт
Около 15 процентов инсультов - это геморрагические инсульты.
Они вызваны кровотечением в головном мозге или вокруг него и чаще встречаются в возрасте от 45 до 70 лет.
Двумя основными типами геморрагического инсульта являются кровотечение в головном мозге и кровотечение на поверхности мозга.
По данным Ассоциации инсультов, при геморрагическом инсульте у некоторых людей возникает внезапная сильная головная боль или очень жесткая шея с рвотой во время геморрагического инсульта.
Однако основные признаки геморрагического инсульта такие же, как и у других инсультов.
Транзиторная ишемическая атака (ТИА)
Преходящая ишемическая атака или ТИА также известна как мини-инсульт.
Этот вид инсульта аналогичен обычному инсульту, но его симптомы длятся недолго.
Это связано с тем, что блокировка, препятствующая попаданию крови в мозг, носит временный характер.
Симптомы те же, но когда сгусток отойдет, симптомы исчезнут.
Ассоциация инсульта предупреждает: «ТИА имеет те же основные симптомы, что и инсульт.
«Возможно, после этого вы почувствуете, что с вами все в порядке, но очень важно немедленно обратиться за медицинской помощью».