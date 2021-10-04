Когда нельзя квасить капусту в октябре-2021: неблагоприятные дни по лунному календарю. Плюс отменный рецепт хрустящей капусты

Октябрь — наиболее благоприятное время для засола капусты и готовки других видов солений. А квашеная или соленая капуста – источник большого количества витаминов на столе зимой.
Люди, которые каждый год занимаются засолкой капусты, сверяются с лунным календарем. Те, кто выбирают, ориентируясь по времени сбора урожая или закупку овоща, нередко может получить не самые вкусные соленья, поскольку, даже следуя одной технологии и рецепта, результат можно получить совершенно разный, в зависимости от фазы Луны.
Квашение капусты – всегда ответственное дело для хозяек. Ведь от правильного выбора дня зависит, что получится: какое время будет храниться капуста, не растеряет ли она свои полезные качества, будет ли хрустеть. Уменьшить риски можно, но для этого нужно выбрать благоприятные дни по лунному календарю.
В октябре самые лучшие числа для засола капусты: 12, 13, 18, 19 октября. Нейтральные и также можно посолить на растущую Луну: с 7 по 19 число
Рецепт квашеной капусты
Самый простой рецепт квашеной капусты вбирает в себя всего два ингридиента — капусту и соль. При этом для улучшения вкуса и вида, можно добавить морковь, семена укропа, свеклу или сахар. Также в рецепт могут добавить бруснику, яблоки, клюкву.
Рецепт:
4 кг белокочанной капусты;
4 ст л. поваренной соли крупного помола;
400 г моркови.
Капусту нашинковать так как вам больше нравится, и положить в емкость. Добавить соль, тщательно перетереть руками, чтобы капуста дала сок. Так же соломкой нашинковать морковь и добавить к остальному. Несколько раз все содержимое тщательно перемешать. Затем полученную смесь разложить по банкам, которые до этого простерилизовали. Капусту нужно плотно утрамбовать, чтобы не было воздуха. Через три-четыре часа состояние засоленной капусты проверяют. Наверху должен остаться сок и полностью покрывать ее. Иногда уровень жидкости повышают, долив кипяченую воду.