Точное время Новолуния 6 октября 2021 года. Ритуалы на деньги и успех, прогноз на особый лунный день

6 октября Луна будет находиться в фазе Новолуния. В 14:05 по времени Московскому наступит новолуние в знаке Весы. В эту фазу Луна находится на небе слишком близко к солнцу, чтобы быть видимой. Луна восходит и заходит вместе с солнцем, от чего ее не видно на небе. Из-за этого ночное небо темнее и хорошо подходит для просмотра других небесных тел.
Ритуал-это специальная церемония, которую люди создают для себя. Это способ создать для себя пространство и проявить необходимую заботу о себе. Ритуал позволяет отключиться от внешнего мира, успокоиться и стать единым целым с самим собой и природой.
Новолуние-идеальное время для перезагрузки. Это символизирует начало и посев новых целей. Напротив, полнолуние-это время сбора урожая, расширения и празднования.
Ритуал сожжения на новолуние
Простой и сильный ритуал, который необходимо выполнять в новолуние, - это ритуал сожжения. Спросите себя: от чего вы хотите избавиться и что новое впустить в свою жизни?
Когда вы почувствуете, что готовы, напишите несколько слов, символизирующих то, что вы хотели бы выпустить на одной стороне небольшого листка бумаги. С другой стороны, напишите несколько слов, символизирующих то, что вы хотели бы впустить.
Сожгите бумагу над котлом или в огнеупорной посуде, и когда дым поднимется к потолку или небу, визуализируйте, как энергия ваших желаний поднимается во вселенную, высвобождаясь и призывая одновременно.