Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Точное время Новолуния 6 октября 2021 года. Ритуалы на деньги и успех, прогноз на особый лунный день

7:00:3310/4/2021Фото: pixabay.com
0

Новолуние символизирует начало и посев новых целей. Напротив, полнолуние-это время сбора урожая, расширения и празднования.

Новолуние-идеальное время для перезагрузки

6 октября Луна будет находиться в фазе Новолуния. В 14:05 по времени Московскому наступит новолуние в знаке Весы. В эту фазу Луна находится на небе слишком близко к солнцу, чтобы быть видимой. Луна восходит и заходит вместе с солнцем, от чего ее не видно на небе. Из-за этого ночное небо темнее и хорошо подходит для просмотра других небесных тел.

Ритуал-это специальная церемония, которую люди создают для себя. Это способ создать для себя пространство и проявить необходимую заботу о себе. Ритуал позволяет отключиться от внешнего мира, успокоиться и стать единым целым с самим собой и природой.

Новолуние-идеальное время для перезагрузки. Это символизирует начало и посев новых целей. Напротив, полнолуние-это время сбора урожая, расширения и празднования.

Ритуал сожжения на новолуние

Простой и сильный ритуал, который необходимо выполнять в новолуние, - это ритуал сожжения. Спросите себя: от чего вы хотите избавиться и что новое впустить в свою жизни?

Когда вы почувствуете, что готовы, напишите несколько слов, символизирующих то, что вы хотели бы выпустить на одной стороне небольшого листка бумаги. С другой стороны, напишите несколько слов, символизирующих то, что вы хотели бы впустить.

Сожгите бумагу над котлом или в огнеупорной посуде, и когда дым поднимется к потолку или небу, визуализируйте, как энергия ваших желаний поднимается во вселенную, высвобождаясь и призывая одновременно.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
лунановолуниеритуалновая луна
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Совершаете ритуалы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБердск в лидерах среди городов региона по самым плохим дорогам
6:48:59 10/4/2021
Бердск в лидерах среди городов региона по самым плохим дорогам
"Досье Пандоры" на президентов и чиновников из 91 страны опубликовали журналисты
6:37:49 10/4/2021
"Досье Пандоры" на президентов и чиновников из 91 страны опубликовали журналисты
Новосибирский певец Слава Марлоу признался Карамбейби в любви в своей новой песне
6:32:35 10/4/2021
Новосибирский певец Слава Марлоу признался Карамбейби в любви в своей новой песне
"Дедовщина там есть, все это прекрасно знают": бабушка срочника из части на Урале, где погибли два солдата, рассказала об издевательствах над служащими
6:31:57 10/4/2021
"Дедовщина там есть, все это прекрасно знают": бабушка срочника из части на Урале, где погибли два солдата, рассказала об издевательствах над служащими
БердскЖители Бердска в ужасе от ремонта ул. Черемушной за 150 млн рублей: грязь и ямы. Заасфальтировать дорогу должны к 1 ноября 2021
6:27:29 10/4/2021
Жители Бердска в ужасе от ремонта ул. Черемушной за 150 млн рублей: грязь и ямы. Заасфальтировать дорогу должны к 1 ноября 2021
В Милане на самолете Pilatus PC-12 разбился миллиардер Румынии Дэн Петреску. Погибла вся его семья и еще шесть человек
6:13:06 10/4/2021
В Милане на самолете Pilatus PC-12 разбился миллиардер Румынии Дэн Петреску. Погибла вся его семья и еще шесть человек
В курорт-отеле "Сосновка" под Бердском медики клиники им. Мешалкина бесплатно реабилитируют после коронавируса жителей России
6:00:01 10/4/2021
В курорт-отеле "Сосновка" под Бердском медики клиники им. Мешалкина бесплатно реабилитируют после коронавируса жителей России
В Кузбассе ребенка едва не убили мешки с водой
5:55:21 10/4/2021
В Кузбассе ребенка едва не убили мешки с водой
В Новосибирске ведут поиски водителя, который нарушает ПДД и не получает штрафы
5:38:03 10/4/2021
В Новосибирске ведут поиски водителя, который нарушает ПДД и не получает штрафы
БердскВ Бердске хозяйка расстрелянного кота Феди напишет коллективное заявление на живодера в МВД Новосибирской области
5:26:47 10/4/2021
В Бердске хозяйка расстрелянного кота Феди напишет коллективное заявление на живодера в МВД Новосибирской области