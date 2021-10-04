В Оренбургской области задержан подозреваемый в жутком убийстве трех студенток

3 октября стало известно, что в городе Гае правоохранительные органы нашли и задержали подозреваемого в совершении преступления: жестокого убийства трех студенток. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, предполагаемый преступник в момент задержания пытался угнать автомобиль. Фигуранта доставили в следственные органы. Подробности задержания пока неизвестны.
В воскресенье, 3 октября, полиция рассказала о том, что вышли на след подозреваемого. Как оказалось, это ранее уже судимый, в том числе за убийство, 30-летний Александр Лазарев. Генетическая экспертиза уже подтвердила его причастность к недавнему преступлению.
Напомним, 30 сентября утром в городе Гае после пожара, в квартире были обнаружены 2 тела девушек, к которым явно было применено насилие. Еще один труп нашли во дворе дома. По предположению СК РФ, поджог в доме был организован для того, чтобы скрыть улики с места преступления. После чего было возбуждено уголовное дело.