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04.10
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В Оренбургской области задержан подозреваемый в жутком убийстве трех студенток

1:55:1910/4/2021Фото: СК РФ
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По результатам генетической экспертизы, причастность мужчины к преступлению подтверждена.

Кадры с места происшествия

3 октября стало известно, что в городе Гае правоохранительные органы нашли и задержали подозреваемого в совершении преступления: жестокого убийства трех студенток. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, предполагаемый преступник в момент задержания пытался угнать автомобиль. Фигуранта доставили в следственные органы. Подробности задержания пока неизвестны.

В воскресенье, 3 октября, полиция рассказала о том, что вышли на след подозреваемого. Как оказалось, это ранее уже судимый, в том числе за убийство, 30-летний Александр Лазарев. Генетическая экспертиза уже подтвердила его причастность к недавнему преступлению.

Напомним, 30 сентября утром в городе Гае после пожара, в квартире были обнаружены 2 тела девушек, к которым явно было применено насилие. Еще один труп нашли во дворе дома. По предположению СК РФ, поджог в доме был организован для того, чтобы скрыть улики с места преступления. После чего было возбуждено уголовное дело.

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убийствоподозреваемыйОренбургская область
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