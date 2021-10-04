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Велесова ночь-2021: точная дата, традиции и магический обряды

9:00:5910/4/2021Фото: pixabay.com
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Этот день – время перехода на новый уровень, путем очищения от прошлого.

Велесова ночь - это время, чтобы отметить бесконечный, непрерывный цикл жизни и смерти

Самайн-это время года, когда завеса между этим миром и Потусторонним миром становится самой тонкой. Этот день знаменует окончание сезона сбора урожая.

Славянский Самайн (велесова ночь) отмечается тогда же, когда его празднует весь мир - в ночь с 31 октября на 1 ноября. Во многих странах он имеет привычное название “Хэллоуин”, который не признают в славянских странах, а церковь отвергает его и не одобряет празднование. Ничего общего, кроме божества, которое имеет отношение к сути этих дней славянского календаря, в этих праздников нет.

Велесова ночь - это время, чтобы отметить бесконечный, непрерывный цикл жизни и смерти. Она довольно ярко праздновалась на Руси и считалась лучшим временем для разного вида ритуалов, через которые проходили молодые маги. Им необходимо было обращаться внутрь себя, в свое подсознание, чтобы одолеть страх, обретя так магическую силу. Этот день – время перехода на новый уровень, путем очищения от прошлого. Кроме того, в ночь Самайна раньше получали помощь или благословение предков, которые покинули этот мир, поскольку самайн-это время общения с духами наших близких, которые ушли из жизни.

Древняя традиция в Велесову ночь загонять скот между двумя кострами, чтобы защищать его от болезней или злых духов, скрывающихся среди дыма костров.

Самое главное, Велесова ночь – отличное время для засолов и заготовок на зиму. Поскольку это третье и последнее празднование урожая, завершающее. Наши предки специально выбирали этот день, чтобы сохранить урожай на предстоящие зимние дни путем консервирования, замораживания и засола.

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