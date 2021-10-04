В Новосибирске онкобольных детей не пускают на детскую площадку местные жители

Волонтер центра Ксения Алешина рассказала, что 29 сентября в Новосибирске официально открылся центр психологической реабилитации и социальной адаптации для детей с онкозаболеваниями «Добрая Дора». С августа центр работал в тестовом режиме.
Данный центр расположился в жилом доме на ул. Большевистская, 105, с отдельным входом, куда приходят дети с онкологией или уже завершившие лечение, но нуждающиеся в психологической помощи. Так как длительное лечение в четырех стенах больницы приводит к проблемам с возвращением в социум.
По словам Ксении, тревога за детей появилась еще в августе, 25 числа, когда 4 детей вышли из центра и нашли площадку, куда направились поиграть. Однако их сразу выгнали по причине «вы можете потоптать цветы». Руководство центра еще раз провели профилактические беседы с целью объяснить жильцам дома, дети не собирались ничего портить, а детская площадка не клумба, а место для детских развлечений. Но на следующий день площадку наглухо обтянули пленкой.
Но после снятия пленки, еще двоих детей пенсионерки выгнали с детской площадки. После чего у руководства возникли вопросы, а, собственно, для кого площадку устанавливали, если детям туда заходить категорически нельзя.