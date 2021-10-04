В Подмосковье при крушении вертолета погибли три человека

3 октября в городском округе Лыткарино вертолет Robinson R-44 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте. При крушении три человека погибли, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В 19:41 в службу спасателей поступила информация о падении вертолета, но дальнейшего возгорания не произошло, рассказали в пресс-службе. На данный момент место падения вертолета обнаружено.
Также добавим, что ранее в Московской области упал еще один вертолет на Тураевское шоссе в городе Лыткарине Московской области. МЧС сообщал, что на борту воздушного судна находились двое мужчин и женщина, они погибли. Вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М". Все обстоятельства крушения устанавливаются. Основные версии падения: отказ техники и ошибка пилота.