Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Подмосковье при крушении вертолета погибли три человека

2:33:0610/4/2021Фото: Википедия
0

Он совершал тренировочный полет.

Вертолет Robinson R-44

3 октября в городском округе Лыткарино вертолет Robinson R-44 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте. При крушении три человека погибли, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В 19:41 в службу спасателей поступила информация о падении вертолета, но дальнейшего возгорания не произошло, рассказали в пресс-службе. На данный момент место падения вертолета обнаружено.

Также добавим, что ранее в Московской области упал еще один вертолет на Тураевское шоссе в городе Лыткарине Московской области. МЧС сообщал, что на борту воздушного судна находились двое мужчин и женщина, они погибли. Вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М". Все обстоятельства крушения устанавливаются. Основные версии падения: отказ техники и ошибка пилота.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ЧПкрушение вертолетамосковская область
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы думаете, почему участились случаи крушения самолетов, вертолетов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Подмосковье при крушении вертолета погибли три человека
2:33:06 10/4/2021
В Подмосковье при крушении вертолета погибли три человека
День учителя 2021: Как оригинально и необычно поздравить любимого учителя 5 октября
2:30:18 10/4/2021
День учителя 2021: Как оригинально и необычно поздравить любимого учителя 5 октября
В Новосибирске онкобольных детей не пускают на детскую площадку местные жители
2:18:14 10/4/2021
В Новосибирске онкобольных детей не пускают на детскую площадку местные жители
Яркие слова для ярких профессионалов в День Космических войск 4 октября -короткие стихи для смс
2:11:37 10/4/2021
Яркие слова для ярких профессионалов в День Космических войск 4 октября -короткие стихи для смс
Грешно ли работать 4 октября в большой праздник Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
2:00:00 10/4/2021
Грешно ли работать 4 октября в большой праздник Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
4 октября - День МЧС: мужественные слова любви самым героическим спасателям страны
1:48:09 10/4/2021
4 октября - День МЧС: мужественные слова любви самым героическим спасателям страны
4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня: несколько важных запретов дня и особое поручение Бога каждому верующему
1:30:32 10/4/2021
4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня: несколько важных запретов дня и особое поручение Бога каждому верующему
Красивые слова и картинки в День врача 4 октября для отправки по вотсап
1:12:20 10/4/2021
Красивые слова и картинки в День врача 4 октября для отправки по вотсап
Кондрат да Ипат: по народным приметам 4 октября преобязательно необходимо удобрять землю на огороде. Традиции дня
1:00:44 10/4/2021
Кондрат да Ипат: по народным приметам 4 октября преобязательно необходимо удобрять землю на огороде. Традиции дня
Сердечные поздравления врачам в Международный день врача 4 октября: спасибо вам, дорогие врачеватели тела и душ!
12:40:21 10/4/2021
Сердечные поздравления врачам в Международный день врача 4 октября: спасибо вам, дорогие врачеватели тела и душ!