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04.10
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С Днем учителя чудесные картинки и слова признательности от всех учеников России

11:45:3810/4/2021Фото: bonnycards.ru
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День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Дата совпадает с Всемирным днем учителя.

День учителя

Спасибо вам, что выбрали профессию,
Которая несет учения свет!
И за нескучные уроки интересные,
За то, что знаете на всё всегда ответ!

Мы любим вас, хотя порой шалим.
Простите нас, пожалуйста, за это!
Мы вас за всё, за всё благодарим,
И лучше нет учителя на свете!

Желаем вам учеников прилежных,
Зарплат высоких, творческих идей
И на работе дней только успешных,
Чтобы гордились вы профессией своей!

День учителя

Спасибо вам, учителя,
За чуткость и терпение,
За знания, что дарите,
И объяснить умение.

Труд ваш бесценен и велик,
Везде всегда востребован.
Вас любит каждый ученик
И трепетно, и предано.

Здоровье будет крепким пусть,
Ученики — прилежными.
Вы как родители для нас:
И строгие, и нежные.

Поклон вам низкий до земли За требовать умение. Мы уважаем вас всегда И ценим ваше мнение.

День учителя

С Днём учителя! Пусть дарит
Он лишь радость и успех,
И открытий больше ярких,
И счастливый детский смех.

Пусть надежды воплотятся,
Станут проще дни, светлей,
Мир заставит улыбаться
И жизнь сделает длинней!

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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