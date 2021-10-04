С Днем учителя чудесные картинки и слова признательности от всех учеников России

Спасибо вам, что выбрали профессию,
Которая несет учения свет!
И за нескучные уроки интересные,
За то, что знаете на всё всегда ответ!
Мы любим вас, хотя порой шалим.
Простите нас, пожалуйста, за это!
Мы вас за всё, за всё благодарим,
И лучше нет учителя на свете!
Желаем вам учеников прилежных,
Зарплат высоких, творческих идей
И на работе дней только успешных,
Чтобы гордились вы профессией своей!
Спасибо вам, учителя,
За чуткость и терпение,
За знания, что дарите,
И объяснить умение.
Труд ваш бесценен и велик,
Везде всегда востребован.
Вас любит каждый ученик
И трепетно, и предано.
Здоровье будет крепким пусть,
Ученики — прилежными.
Вы как родители для нас:
И строгие, и нежные.
Поклон вам низкий до земли За требовать умение. Мы уважаем вас всегда И ценим ваше мнение.
С Днём учителя! Пусть дарит
Он лишь радость и успех,
И открытий больше ярких,
И счастливый детский смех.
Пусть надежды воплотятся,
Станут проще дни, светлей,
Мир заставит улыбаться
И жизнь сделает длинней!
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru