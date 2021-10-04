В сети появилось видео погони за убийцей 3-х студенток в Оренбургской области

Сегодня, 4 октября, МВД России выложили на свой YouTube канал видеоролик, на котором зафиксирована погоня за подозреваемым в совершении страшного убийства в Оренбургской области. Мужчина старался уйти от преследования сотрудниками правоохранительных органов на машине. На сегодняшний день убийца задержан, сообщает официальный представитель министерства Ирина Волк.
Напомним, как сообщал ранее «Курьер.Среда.Бердск», 29-летнего Александра Лазарева, задержали в Орске после преследования. Мужчина пытался скрыться на угнанном автомобиле ВАЗ.
Добавим, жестокое убийство студенток медицинского колледжа произошло 30 сентября. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Убийца устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. При совершении убийства мужчина использовал топор.