В Бердске экстренно эвакуировали детей и взрослых из-за пожара в пятиэтажке Микрорайона

Подвал в одном из многоквартирных домов Бердска загорелся 3 октября. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил дежурный ОНД сегодня, 4 октября.
Как стало известно, пожар произошел ночью по адресу Микрорайон, 30. В результате возгорания огнем уничтожены и частично повреждены домашние вещи на площади 8 квадратов. Погибших и травмированных на месте происшествия не было. Причину пожара еще предстоит выяснить. Ущерб также устанавливается.
Напомним, что 3 октября произошел пожар и в Новосибирске на ул. Спуск Ногина. Огнем уничтожен частный дом. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело женщины. Как выяснили следователи, погибшей было 52 года.