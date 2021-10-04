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В Бердске экстренно эвакуировали детей и взрослых из-за пожара в пятиэтажке Микрорайона

3:16:2910/4/2021,Алина БуроваФото: читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Пожар произошел поздней ночью. Причина возгорания уточняется.

Пожары в подвалах многоэтажек-не редкость

Подвал в одном из многоквартирных домов Бердска загорелся 3 октября. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил дежурный ОНД сегодня, 4 октября.

Как стало известно, пожар произошел ночью по адресу Микрорайон, 30. В результате возгорания огнем уничтожены и частично повреждены домашние вещи на площади 8 квадратов. Погибших и травмированных на месте происшествия не было. Причину пожара еще предстоит выяснить. Ущерб также устанавливается.

Напомним, что 3 октября произошел пожар и в Новосибирске на ул. Спуск Ногина. Огнем уничтожен частный дом. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело женщины. Как выяснили следователи, погибшей было 52 года.

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огоньвозгораниепожар
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