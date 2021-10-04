Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Экс-мэра Владивостока допрашивают по подозрению в махинациях на городских кладбищах

3:13:4710/4/2021Фото: Инстаграм ovgumenyuk
0

На данный момент расследование проводит Следственный комитет.

Олег Гуменюк

4 октября стало известно о проведении расследования в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает «Интерфакс».

Сам Гуменюк находится в следственном управлении, с ним ведут беседы и проводят проверки. Однако экс-мэр не задержан на данный момент.

Напомним, ранее информировалось, что в конце мая в доме Гуменюка прошли обыски. Такие действия связаны с расследованием о махинациях на городских кладбищах.

Отметим, 27 мая прекратились все полномочия мэра города по решению думы Владивостока. Ранее он сам написал заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко. После чего на место главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
расследованияэкс-мэр ВладивостокаСК РФ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С какими действиями местных политиков не согласны вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опасная магнитная буря 5 октября 2021: к чему готовиться метеозависимым – геоудары могут ощутить даже молодые
3:00:29 10/4/2021
Опасная магнитная буря 5 октября 2021: к чему готовиться метеозависимым – геоудары могут ощутить даже молодые
В сети появилось видео погони за убийцей 3-х студенток в Оренбургской области
2:49:08 10/4/2021
В сети появилось видео погони за убийцей 3-х студенток в Оренбургской области
В Подмосковье при крушении вертолета погибли три человека
2:33:06 10/4/2021
В Подмосковье при крушении вертолета погибли три человека
День учителя 2021: Как оригинально и необычно поздравить любимого учителя 5 октября
2:30:18 10/4/2021
День учителя 2021: Как оригинально и необычно поздравить любимого учителя 5 октября
В Новосибирске онкобольных детей не пускают на детскую площадку местные жители
2:18:14 10/4/2021
В Новосибирске онкобольных детей не пускают на детскую площадку местные жители
Яркие слова для ярких профессионалов в День Космических войск 4 октября -короткие стихи для смс
2:11:37 10/4/2021
Яркие слова для ярких профессионалов в День Космических войск 4 октября -короткие стихи для смс
Грешно ли работать 4 октября в большой праздник Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
2:00:00 10/4/2021
Грешно ли работать 4 октября в большой праздник Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
4 октября - День МЧС: мужественные слова любви самым героическим спасателям страны
1:48:09 10/4/2021
4 октября - День МЧС: мужественные слова любви самым героическим спасателям страны
4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня: несколько важных запретов дня и особое поручение Бога каждому верующему
1:30:32 10/4/2021
4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня: несколько важных запретов дня и особое поручение Бога каждому верующему
Красивые слова и картинки в День врача 4 октября для отправки по вотсап
1:12:20 10/4/2021
Красивые слова и картинки в День врача 4 октября для отправки по вотсап