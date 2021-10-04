Экс-мэра Владивостока допрашивают по подозрению в махинациях на городских кладбищах

4 октября стало известно о проведении расследования в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает «Интерфакс».
Сам Гуменюк находится в следственном управлении, с ним ведут беседы и проводят проверки. Однако экс-мэр не задержан на данный момент.
Напомним, ранее информировалось, что в конце мая в доме Гуменюка прошли обыски. Такие действия связаны с расследованием о махинациях на городских кладбищах.
Отметим, 27 мая прекратились все полномочия мэра города по решению думы Владивостока. Ранее он сам написал заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко. После чего на место главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья.