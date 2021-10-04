Как отличить симптомы коронавируса и гриппа: и какие анализы сдать, чтобы иметь точный диагноз

И новая коронавирусная инфекция, и грипп являются очень опасными и смертельными вирусными заболеваниями с схожей симптоматикой. О том, какие различия есть между гриппом и ковидом, какие анализы показывают четкий диагноз - в нашем материале.
Обе болезни выделяются на фоне других респираторных заболеваний из-за того, что нередко протекают в тяжелой форме, которая может закончится либо серьезными осложнениями, либо летальным исходом. Сложность в постановке точного диагноза состоит в том, что коронавирусная инфекция, ОРВИ, а также грипп имеют очень похожие проявления болезни и на начальном этапе симптомы одинаковые. Например, ломота в теле, высокая температура, слабость, боль в мышцах и суставах, головная боль, головокружение и т.д. Если коронавирус протекает в легкой форме, он практически идентичен ОРВИ и очень похож на грипп. Из-за этого поставить точный диагноз можно только с помощью лабораторного анализа. Сейчас, если у человека есть симптомы ОРВИ, ему автоматически приписывают коронавирус и сразу отправляют на обследование.
Для этих целей применяют ПЦР-тестирование, которое показывает положительный или отрицательный результат на наличие возбудителя ковида в организме. Таким образом исключается ОРВИ или грипп, либо, если коронавируса не обнаружилось, ставится один из этих диагнозов. Есть особый специфический синдром ковида - невозможность ощущать запахи и вкусы, но он встречается далеко не у всех.
Специалисты отмечают, что терапия новой коронавирусной инфекции и гриппа, похожа. В обоих случаях при тяжелом течение болезни нужна госпитализация. Для гриппа также есть группы риска. Например, это маленькие дети, люди преклонного возраста, беременные и пациенты с хроническими заболеваниями. Для этой категории людей также опасно встречаться с коронавирусом.
Чтобы снизить риск инфицирования, лучше всего сделать прививку. Например, для гриппа препараты уже проверенные временем и могут применятся для детей, людей после 60 и т.д. Также следует вакцинироваться от коронавируса. Даже если человек заболеет одной из этих болезней, вероятность тяжелой формы и смерти многократно снижается. В любом случае, нельзя забывать про меры индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, а при возникновении симптомов ОРВИ сразу вызывать врача и не заниматься самодиагностикой.