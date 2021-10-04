Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как отличить симптомы коронавируса и гриппа: и какие анализы сдать, чтобы иметь точный диагноз

4:04:4110/4/2021,Мария РодченковаФото: pexels.com
0

Чтобы снизить риск инфицирования, лучше всего сделать прививку.

пециалисты отмечают, что терапия новой коронавирусной инфекции и гриппа, похожа
Сюжет: Третья волна коронавируса
Чем отличаются симптомы гриппа от симптомов коронавируса: список признаков

Чем отличаются симптомы гриппа от симптомов коронавируса: список признаковКак вернуть обоняние после коронавируса: советы врачей по лечению аносмииЕщё 816 новости

И новая коронавирусная инфекция, и грипп являются очень опасными и смертельными вирусными заболеваниями с схожей симптоматикой. О том, какие различия есть между гриппом и ковидом, какие анализы показывают четкий диагноз - в нашем материале.

Обе болезни выделяются на фоне других респираторных заболеваний из-за того, что нередко протекают в тяжелой форме, которая может закончится либо серьезными осложнениями, либо летальным исходом. Сложность в постановке точного диагноза состоит в том, что коронавирусная инфекция, ОРВИ, а также грипп имеют очень похожие проявления болезни и на начальном этапе симптомы одинаковые. Например, ломота в теле, высокая температура, слабость, боль в мышцах и суставах, головная боль, головокружение и т.д. Если коронавирус протекает в легкой форме, он практически идентичен ОРВИ и очень похож на грипп. Из-за этого поставить точный диагноз можно только с помощью лабораторного анализа. Сейчас, если у человека есть симптомы ОРВИ, ему автоматически приписывают коронавирус и сразу отправляют на обследование.

Для этих целей применяют ПЦР-тестирование, которое показывает положительный или отрицательный результат на наличие возбудителя ковида в организме. Таким образом исключается ОРВИ или грипп, либо, если коронавируса не обнаружилось, ставится один из этих диагнозов. Есть особый специфический синдром ковида - невозможность ощущать запахи и вкусы, но он встречается далеко не у всех.

Специалисты отмечают, что терапия новой коронавирусной инфекции и гриппа, похожа. В обоих случаях при тяжелом течение болезни нужна госпитализация. Для гриппа также есть группы риска. Например, это маленькие дети, люди преклонного возраста, беременные и пациенты с хроническими заболеваниями. Для этой категории людей также опасно встречаться с коронавирусом.

Чтобы снизить риск инфицирования, лучше всего сделать прививку. Например, для гриппа препараты уже проверенные временем и могут применятся для детей, людей после 60 и т.д. Также следует вакцинироваться от коронавируса. Даже если человек заболеет одной из этих болезней, вероятность тяжелой формы и смерти многократно снижается. В любом случае, нельзя забывать про меры индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, а при возникновении симптомов ОРВИ сразу вызывать врача и не заниматься самодиагностикой.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам вкололи вакцину?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда в мире признают российскую вакцину «Спутника V»: в какие страны пускают полностью привитых из России туристов
4:06:20 10/4/2021
Когда в мире признают российскую вакцину «Спутника V»: в какие страны пускают полностью привитых из России туристов
Как отличить симптомы коронавируса и гриппа: и какие анализы сдать, чтобы иметь точный диагноз
4:04:41 10/4/2021
Как отличить симптомы коронавируса и гриппа: и какие анализы сдать, чтобы иметь точный диагноз
БердскВ Бердске и Искитиме отремонтировали 25 километров «Чуйского тракта»
3:49:44 10/4/2021
В Бердске и Искитиме отремонтировали 25 километров «Чуйского тракта»
Сильнейшая молитва пророку Ионе, который отличается от всех других Боговых детей: когда и кому молиться, кого берет точно под защиту
3:30:33 10/4/2021
Сильнейшая молитва пророку Ионе, который отличается от всех других Боговых детей: когда и кому молиться, кого берет точно под защиту
В Кабуле 12 человек погибли после взрыва у мечети
3:29:12 10/4/2021
В Кабуле 12 человек погибли после взрыва у мечети
Новолуние в Весах 6 октября 2021: что обязательно сделать в этот уникальный день, а что под строжайшим запретом
3:20:55 10/4/2021
Новолуние в Весах 6 октября 2021: что обязательно сделать в этот уникальный день, а что под строжайшим запретом
Экс-мэра Владивостока допрашивают по подозрению в махинациях на городских кладбищах
3:13:47 10/4/2021
Экс-мэра Владивостока допрашивают по подозрению в махинациях на городских кладбищах
Опасная магнитная буря 5 октября 2021: к чему готовиться метеозависимым – геоудары могут ощутить даже молодые
3:00:29 10/4/2021
Опасная магнитная буря 5 октября 2021: к чему готовиться метеозависимым – геоудары могут ощутить даже молодые
В Подмосковье при крушении вертолета погибли три человека
2:33:06 10/4/2021
В Подмосковье при крушении вертолета погибли три человека
День учителя 2021: Как оригинально и необычно поздравить любимого учителя 5 октября
2:30:18 10/4/2021
День учителя 2021: Как оригинально и необычно поздравить любимого учителя 5 октября