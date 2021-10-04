Когда в мире признают российскую вакцину «Спутника V»: в какие страны пускают полностью привитых из России туристов

Отечественный препарат против новой коронавирусной инфекции “Спутник V” был создан еще год назад, прошел все клинические испытания, доказал эффективность, но все еще не был признан Всемирной организацией здравоохранения. О том, когда вакцину одобрят во всем мире, в какие страны пускают людей, привитых “Спутником” - в нашем материале.
Для того, чтобы вакцинированные могли пересекать международные границы, препарат, который использовался, должен быть признанным и сертифицированным Всемирной организацией здравоохранения. В 2021 году ВОЗ дала добро на вакцинацию известными европейскими и американскими препаратами - все их шесть (Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac Johnson&Johnson, Sinopharm). Что касается “Спутника”, то признание вакцины сильно затянулась, ВОЗ отмечала, что Россия не предоставила все необходимые документы и т.д. Эксперты отмечали, что дело в конкуренции между препаратами или имеет политический подтекст. В любом случае, накануне Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что в скором времени наш препарат должен пройти процесс одобрения и, наконец, получит международный сертификат.
- На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Это все административная процедура. Все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ, — приводит слова Министра Газета.ru.
Одобрение “Спутника V” откладывалось уже несколько раз, его ждали летом, потом в сентябре, но до сих пор ничего не произошло. Несмотря на то, что пока препарат не признан, с ним пускают во многие, в том числе европейские, страны, но только с полной двухфазной вакцинацией. В число таких государств входят, например, Венгрия, Болгария, Албания, Сербия, ОАЭ, Марокко, Греция, Куба, Кипр, Мексика, Мальдивы, страны бывшего Советского союза. Все таких стран более 40. Чтобы попасть в некоторые даже не нужна вакцинация - пускают с отрицательным ПЦР.