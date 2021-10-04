В Бердске и Искитиме отремонтировали 25 километров «Чуйского тракта»

На 4 октября стали известны результаты ремонтных работ на дорогах. Таким образом, привели в нормативное состояние участок с 28 по 33 км, расположенный в районе поселка Нового. На участке заменили дорожное покрытие, отремонтировали автобусные остановки и оборудовали две новые посадочные площадки с тротуарами на остановке общественного транспорта на км 28+800. Также сделали систему водоотвода, заменили перильное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку термпопластиком.
Добавим, что не обошли стороной и отрезок трассы с 52 по 72 км в Искитимском районе. Здесь выполнено устройство защитных слоев для повышения параметров ровности и сцепления, а также для продления срока службы асфальтобетонного покрытия.
Также участок ремонта с 33 по 38 км, пролегающий через город Бердск, запланирован к вводу в эксплуатацию уже в следующем году. Сейчас там заменили дорожное покрытие и нанесли разметку термопластиком, реконструировали светофорный объект на пересечении «Чуйского тракта» с улицей Первомайской. Следующим летом дорожники переустроят систему водоотвода и ливневую канализацию, заменят пешеходное ограждение, отремонтируют тротуары.