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В Бердске и Искитиме отремонтировали 25 километров «Чуйского тракта»

3:49:4410/4/2021Фото: Яндекс Карты
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Службы ремонта дорог сделали первые 5 км трассы на выезде из Новосибирска, ещё на 20 км в Искитимском районе уложили защитное покрытие.

Участок ремонтных дорог

На 4 октября стали известны результаты ремонтных работ на дорогах. Таким образом, привели в нормативное состояние участок с 28 по 33 км, расположенный в районе поселка Нового. На участке заменили дорожное покрытие, отремонтировали автобусные остановки и оборудовали две новые посадочные площадки с тротуарами на остановке общественного транспорта на км 28+800. Также сделали систему водоотвода, заменили перильное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку термпопластиком.

Добавим, что не обошли стороной и отрезок трассы с 52 по 72 км в Искитимском районе. Здесь выполнено устройство защитных слоев для повышения параметров ровности и сцепления, а также для продления срока службы асфальтобетонного покрытия.

Также участок ремонта с 33 по 38 км, пролегающий через город Бердск, запланирован к вводу в эксплуатацию уже в следующем году. Сейчас там заменили дорожное покрытие и нанесли разметку термопластиком, реконструировали светофорный объект на пересечении «Чуйского тракта» с улицей Первомайской. Следующим летом дорожники переустроят систему водоотвода и ливневую канализацию, заменят пешеходное ограждение, отремонтируют тротуары.

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областьремонт дорогкилометраж
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